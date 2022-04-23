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Gündem Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Kemal Beye anlatıyoruz 8 aydır anlamadı
ANKARA

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Kemal Bey’e anlatıyoruz 8 aydır anlamadı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kendi partisinin söylem ve programını takip ettiğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Kemal Bey’e anlatıyoruz 8 aydır anlamadı
Ümit Özdağ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kendi partisinin söylem ve programını takip ettiğini söyledi. Bir dijital platformda yayın konuğu olan Özdağ, Ekonomiye nasıl yaklaşıyorsunuz? sorusu üzerine “Biz ekonomide neoliberal ekonomik politikaların tarihin çöplüğüne gittiğini düşünüyoruz” cevabını verdi. “Kemal Kılıçdaroğlu da benzer şeyler söyledi” hatırlatması üzerine Özdağ ilginç bir iddiada bulundu. CHP Genel Merkezi’nden kendisine gelen bir telefondan bahseden Özdağ şunları söyledi:

Ümit Özdağ: Bana
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Ümit Özdağ: Bana "ırkçı mısınız?" diye soran hiçbir gazeteci HDP milletvekiline terörist misiniz diye sormadı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gazeteci Sedef Kabaş'ın 'Size ırkçı deniyor. Kafa tasçı, insan düşmanı deniyor.' sözleri üzerine açıklamalarda bulundu. Özdağ, 'Bana ırkçı mısınız diye soran gazetecilerin hiçbirisi bir HDP milletvekiline terörist misiniz diye sormadı.' ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi lideri, gazeteci Sedef Kabaş'ın 'Sedef Kabaş TV' isimli YouTube kanalında yapılan canlı yayınla merak edilenleri yanıtladı.

BİZİ DİKKATLİ DİNLEYİN

“Kemal Bey’e ben zaten propaganda malzemesi yollayacağım. Kemal Bey’e diyeceğim ki bu kadar arkamızdan gelme takip etme. Buradan ilk kez açıklıyorum. Evvelki gün beni Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nden bir yetkili aradı. Yanında Türkiye’nin çok tanınmış kamuoyu anketçilerinden biri de vardı. Programdan sonra ikisinin de adını size vereceğim. ‘Hocam size çok teşekkür ediyoruz.’ Neden dedim, nereden çıktı? ‘Biz 8 aydan beri x bey ile birlikte Suriyeliler meselesini Genel Başkana anlatmaya çalışıyoruz. Biz anlatamadık, siz 8 günde anlattınız. Onun için teşekkür ediyoruz’ Şimdi ben zaten Kemal Bey’e buradan sesleniyorum; Kemal Bey dikkatle dinleyin çünkü ekonomi programınızı da anlatacağım.”

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