Zafer Partisi'ne soruşturma

Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın paylaşımları hakkında ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’ suçu kapsamında resen soruşturma başlatıldı.
Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın paylaşımları hakkında ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’ suçu kapsamında resen soruşturma başlatıldı. Yapılan paylaşımda 18 gün yoğun bakım sürecinde kalan ve 3 Mayıs'ta hayatını kaybeden DEM Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için olduğu iddia edilen "Bu temizlik nasıl bu kadar hızlı? Sırrı sarı torbada!" ifadeleri kullanıldı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yapılan paylaşım hakkında başlatılan soruşturmayı sosyal medya hesabından duyurdu.