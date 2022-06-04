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İSTANBUL

Zamma sinirlendi evi yaktı

Kiracı olan Tahsin K., ev sahibi Emel A., ile zam nedeniyle tartıştı. İddiaya göre, ev sahibi Emel A., Tahsin K.'nın oturduğu evin kirasına bin TL'den 2 bin TL'ye çıkartmak istedi. Tahsin K., zammın çok fazla olduğunu belirterek, kabul etmedi. Evi boşaltan Tahsin K., gece yarısı boş daireyi kundaklayarak, kaçtı.

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Haber Merkezi DHA
Zamma sinirlendi evi yaktı
Zamma sinirlendi evi yaktı .

Uğur Mumcu Mahallesi'nde 2 Haziran perşembe saat 00.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir apartmanın üçüncü katındaki dairede kiracı olan Tahsin K., ev sahibi Emel A., ile zam nedeniyle tartıştı. İddiaya göre, ev sahibi Emel A., Tahsin K.'nın oturduğu evin kirasına bin TL'den 2 bin TL'ye çıkartmak istedi. Tahsin K., zammın çok fazla olduğunu belirterek, kabul etmedi. Evi boşaltan Tahsin K., gece yarısı boş daireyi kundaklayarak, kaçtı. Alevleri fark eden apartman sakinleri, itfaiyeyi arayarak, binayı boşalttı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, üst katta mahsur kalan bir aileyi merdiven aracıyla kurtardı. Yangın nedeniyle dairede büyük çapta hasar oluştu. Kundaklama olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.


"ÇIĞLIKLAR İÇİNDE DIŞARI ÇIKTIK"


Ev sahibi Emel A., kiracısı Tahsin K.'dan şikayetçi oldu. Emel A.'nın kızı Esra A., "Tahsin K., 8 yıllık kiracımız. Her sene kirasını kendisi belirlerdi. Geçtiğimiz yıl kira artışı yaparken, bir sonraki sene daha farklı bir fiyat belirleyeceğimizi söylemiştik. Bu yıl kirayı bin TL'den 2 bin TL'ye çıkartmak istedik, ödeyemeyeceğini söyledi. Aracılar girdi devreye, çocuğu yeni doğmuştu, maddi durumunu da dikkate alarak 500 daha indirdik. Kira bedelini bin 500 TL olarak belirledik, o da kabul etti. Aradan bir gün geçti ve evi yaktı" diye konuştu.

SOKAĞIN BAŞINDA BEKLİYORDU


Esra A. "Evi yakmasından bir saat önce eşi can güvenliği nedeniyle evi terk etmiş. Kayınvalidesi annemi arayıp, 'Evden çıkın, yangın çıkartacakmış, kendinizi kurtarın' diyor. Yangını ocağın üzerinde erittiği bir plastiği tüm eve damlatarak çıkardığını düşünüyoruz. Çok hızlı yayıldı, saniyeler içinde duman kokusu aldık, kapılarımız şişti. Çığlıklar içinde dışarı çıktık. Gerekçesi ne olursa olsun, yaptığı şeyi haklı göstermez. Bu apartmandaki insanların hayatlarını tehlikeye attı. Güvenlik kameralarından gördük ki, biz çığlık çığlığa bağırırken, adam sokağın başında sakin bir şekilde bekliyordu" diye konuştu.

BİN LİRADAN 2 BİN 500'E ÇIKARDI


Mahalle sakinlerinden Mikail Çoban ise, "Ev sahibi ile kiracı arasında kira zammı yüzünden tartışma yaşanmış. Ev sahibi bin TL olan kirayı, 2 bin 500 TL'ye çıkarmış. Kiracı da bunu kabul etmemiş. Evi boşalttıktan sonra, gece gelip evi ateşe vermiş" dedi.

Ev sahiplerinin yeni oyunu ortaya çıktı: Kiracılar dikkat
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Sekiz milyon kiracıyı ilgilendiren mayıs ayı kira artış oranı yüzde 34.46 olarak gerçekleşti. Bu artışa göre 2 bin lira kira ödeyen vatandaşın kirası 689 TL farkla birlikte 2 bin 689 lira oldu.<br><br>
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Sabah'ın haberine göre; Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, ev sahiplerinin zorlama kira artışlarına karşı vatandaşları uyararak, \"Kira sözleşmeleriniz birinci yılını doldurmuş ve beşinci yılını doldurmamışsa sadece yüzde 34.46 artış yapacaksınız. Bunun üstündeki zorlama artış oranını kabul etmeyiniz\" diye konuştu.<br><br>
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Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla mayıs ayı kira artış oranı netleşti. TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı mayıs ayı için yüzde 34.46 oldu. Kira artışına ilişkin üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre belirleniyor.
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Açıklanan tutar ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.
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Mayıs ayı kira artış oranına göre konut kirası 4 bin lira olan biri 1.387 artışla 5 bin 378 lira ödeyecek.
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Örneğin 2 bin lira ödeyen de da 689 lira artışla 2.689 lira ödemeye başlayacak.
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Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, başta İstanbul, Ankara, İzmir, tatil beldeleri olmak üzere kirada fahiş fiyat artışlarına karşı vatandaşları uyardı.
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Kiraz, \"TÜFE yüzde 69.97 ve kira artışına esas oran olan 12 aylık değişim oranı yüzde 34.46 oldu. Bunun üzerindeki zorlama artış oranları kabul edilmemeli. Borçlar Kanunu'na göre oran budur. Sözleşmedeki hüküm, mal sahibinin bunun üzerinde yaptığı talep geçersizdir\" dedi.
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Kira sözleşmesi beş yılı dolanların durumunu değerlendiren Kiraz, \"Beş yıl dolduğu için ev sahibi rayiç bedel arttı diyerek ekstra artışa girebilir.
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Bunun için de kira bedeli tespiti için mahkemeye başvurabilir. Davalar yaklaşık 2.5 yıl sürüyor. Hâkimler artış oranını hakkaniyet oranında yapıyor. Anlaşmazlık yaşanmaması için tarafların uzlaşması daha doğru olur\" değerlendirmesini yaptı.<br><br>
Ev sahiplerinin yeni oyunu ortaya çıktı: Kiracılar dikkat
Mayıs ayı kira artış oranı yüzde 34.46 oldu. Sektör temsilcileri 'Zorlama artışı kabul etmeyin' derken, ev sahipleri tadilatı bahanesiyle kiracısını çıkarmaya çalışıyor. Kira artışına ilişkin üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre belirleniyor.


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