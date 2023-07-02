|
Gündem

Zara balında rekoltede düşüş bekleniyor

Sivas’ta Haziran ayında etkisini gösteren yağmurlar bal üreticilerini olumsuz etkiledi. Kent genelinde etkisini gösteren yağmurlar bal arılarının strese girmesine neden oldu.

04:00 . 2/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Zara balında düşüş bekleniyor.

Zara balında düşüş bekleniyor.

Sivas’ta haziran ayı boyunca etkisini gösteren yağmurlar, bal üreticilerini olumsuz etkiledi. Yoğun yağışlar arıların kovandan çıkmasına müsaade etmezken bal arılarının strese girmesine neden oldu. Bal üreticileri strese giren arıların oğul verdiğini ve bunun da rekoltede düşüşe neden olduğunu söyledi.

GEÇEN SENE BİN 400 TON BAL ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİ

Bal üretiminde düşüş beklediklerini ifade eden Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, “Zara; Türkiye’de en fazla bal üreten ilçeler arasında listenin ilk sıralarında yer alıyor. Geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çıkardığı bal haritasında Zara da yer almıştır. Yağmurlar bal üretimini etkiliyor. Yağmurlar devam ederse geçen sene bin 400 ton olan bal üretimimiz bu yıl düşer. Yağmurdan dolayı arı, yaylıma çıkamadı. Umarım havalarımız güneşli gider ve arıcılarımızın yüzü güler” diye konuştu.

ARILARIN KOVANIN İÇİNDE KALMASI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Sivas’ın Zara ilçesine Bağlı Ütükyurdu köyünde 35 senedir bal üreticiliği yaptığını söyleyen Yunus Bedir, “Verim geçen seneye göre biraz az olacak. Sebebi ise yağışlı havalar. Arıların kovanın içinde kalması olumsuz etkiliyor. Havalar yağmurlu olunca oğul verir, oğul verince de bal olmaz. Yağmur yağdıkça arı stres yapıyor. Ağustos ayının 15’inden önce alınan bal kaliteli olmaz. Ağustos’un 15’inde başlarız Eylül ayının 15’i gibi biter. Zara’da 10-12 bin çiçek var. Çiçek çeşidi bol olunca bal da bol oluyor. Zara balının geçen yıl Coğrafi İşaret tescilini aldık” ifadelerine yer verdi.

ARILAR STRESE GİRİYOR

Yağmurlu havalarda arıların kovandan çıkamadığını vurgulayan Metehan Bedir, “Bu yıl yağışlı geçtiği için biraz sıkıntı yaşayacak gibiyiz. Ters yel, kaba yel, poyraz olsun bunlar etkiliyor. Havalar yağmurlu olunca strese giriyorlar. Biraz önce de oğul verdi bir kovan, o da bizim zararımıza oluyor tabii. Geçen seneye göre rekoltede düşüş olur. Bir kovan normalde 30 kilo getiriyorsa bu sene 12 kilo civarı getirir” dedi.



#Bal üretimi
#Ziraat Odası
#Tarım
#Hayvancılık
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Samsun'da çarpışan iki otomobildeki 9 kişi yaralandı