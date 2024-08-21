Zehir zemberek istifa

Eski CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinin kendisini disiplin kuruluna sevk ettiğini duyurdu ve CHP'den istifa ettiğini açıkladı. İstifa sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun etkili olduğu iddia edildi. Erdem, "Parti yönetimini uyarıyorum" diyerek, İmamoğlu'nun eski sözcüsü ve şimdiki danışmanı Murat Ongun ile ilgili çeşitli iddialarda bulundu. Erdem, X paylaşımında Ongun'un 'ücret karşılığı istihdam edilmiş anonim hesaplarla' kendisini hedef alması üzerine gösterdiğim tepki sebebiyle, CHP tarafından disipline sevk edildiğini ifade etti. Eş, dost ve akrabalarını CHP idaresindeki belediyelerde işe sokmadığını söyleyen Erdem, "100 yıllık parti belediye başkanlarının oyuncağı yapıldı" ifadelerini kullandı.