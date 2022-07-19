Zehrin talimatı CHP’li belediyeden

Mersin’deki Özgecan Aslan Barış Meydanı‘ndaki yarım asırlık kauçuk ağacının yapraklarının kuruduğunu fark eden vatandaşlar ihbarda bulundu. Bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede ağacın toprakla buluştuğu kök noktasından matkapla 9 delik açıldığı belirlendi.
Deliklerden numune alındı. Yapılan incelemesi sonucunda ağacın gövdesine deliklerden asit benzeri bir madde enjekte edildiği saptandı.
TALİMAT CHP’DEN
Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, 29 Haziran günü saat 03.00 sıralarında olayın gerçekleştirildiği araç tespit edildi. Yapılan incelemelerde aracın Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralandığı belirlendi. Aracın sürücüsü belediye çalışanı Yusuf K. yakalandı. Yusuf K. ifadesinde yanında CHP Toroslar Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çakır’ın olduğunu, talimatı Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdar Salim Gökçek tarafından verildiğini beyan etti. Emniyet’in konuyla ilgili tahkikatının devam ettiği öğrenildi.