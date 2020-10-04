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​Zeki Ergezen’e Meclis’te veda

Zeki Ergezen’e Meclis’te veda

Ankara’da önceki gün vefat eden AK Parti’nin kurucularından eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen için TBMM’de tören düzenlendi. Cenaze namazı Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde kılınan Ergezen bugün memleketi Bitlis’in Ahlat ilçesinde toprağa verilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankara’da önceki gün vefat eden AK Parti’nin kurucularından eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen için TBMM’de tören düzenlendi. Cenaze namazı Hacı Bayram-ı Veli Camisi’nde kılınan Ergezen bugün memleketi Bitlis’in Ahlat ilçesinde toprağa verilecek.
Ankara’da önceki gün vefat eden AK Parti’nin kurucularından eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen için TBMM’de tören düzenlendi. Cenaze namazı Hacı Bayram-ı Veli Camisi’nde kılınan Ergezen bugün memleketi Bitlis’in Ahlat ilçesinde toprağa verilecek.

Ankara’da önceki vefat eden AK Parti’nin kurucularından eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen’in (71) cenaze namazı, Hacı Bayram-ı Veli Camisi’nde kılındı. Cenaze namazı öncesi Ergezen için TBMM’de tören düzenlendi. Törene, Ergezen’in ailesi ve yakınlarının yanısıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, eski TBMM Başkanları Binali Yıldırım, İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin, TBMM İdare Amiri Ali Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve TBMM çalışanları katıldı. Tören sonrası öğle vakti Ergezen’in cenaze namazı kılındı.

AHLAT’TA TOPRAĞA VERİLECEK

Kanser hastalığına bağlı çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden Ergezen’in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Ahlat’a götürüldü. Ergezen’in naaşı bugün Bitlis’in Ahlat ilçesinde toprağa verilecek. Ahlat’ta 1949 yılında doğan Ergezen, Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Ergezen, Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üyeleri arasında yer aldı. TBMM’de 19, 20, 21 ve 22. dönem Bitlis Milletvekilliği yapan Ergezen, 20. dönemde TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği görevine seçildi. Zeki Ergezen, 58. ve 59. hükümetlerde Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev yaptı. Ergezen evli ve 4 çocuk babasıydı.

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