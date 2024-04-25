Zeki Yiğit yeniden Danıştay Başkanı

Ankara'da lösemiye yakalandıktan sonra resim yapmaya başlayan ve hastalığı yenen 12 yaşındaki Buğlem Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, annesi Tenzile Erdoğan ile çekilen fotoğrafın karakalem çalışmasını hediye etti. Buğlem Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesini çok sevdiğini bildiğini belirterek, "Onu mutlu etmek için bu resmi yaptım. Çok beğendiğini söyledi, çok mutlu oldu, gözleri doldu" dedi.