Zeki Yiğit yeniden Danıştay Başkanı

Zeki Yiğit, seçimin ikinci turunda oy kullanan 108 üyenin 62'sinin oyunu alarak 4 yıllığına tekrar Danıştay Başkanı seçildi. Adaylardan 5’inci Daire Başkanı Fethi Aslan 19, 6’ncı Daire Başkanı Emin Sınmaz 13, 5’inci Daire Üyesi Yunus Aykın ise 6 oy aldı. Seçimde adayların, 116 Danıştay üye kadro sayısının salt çoğunluğu olan en az 59 oyu alması gerekiyordu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Danıştay Başkanlığı’na seçilen Zeki Yiğit'i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı: “Görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum. Yargı camiamıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.”
Zeki Yiğit
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1 saat önce