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Zeki Yiğit yeniden Danıştay Başkanı

Danıştay Başkanlığı’na tekrar Zeki Yiğit seçildi. Zeki Yiğit'in 4 yıllık görev süresinin dolması sebebiyle dün Danıştay Genel Kurulu’nda başkanlık seçimi yapıldı.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 25/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:39 - 25/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Zeki Yiğit
Zeki Yiğit

Zeki Yiğit, seçimin ikinci turunda oy kullanan 108 üyenin 62'sinin oyunu alarak 4 yıllığına tekrar Danıştay Başkanı seçildi. Adaylardan 5’inci Daire Başkanı Fethi Aslan 19, 6’ncı Daire Başkanı Emin Sınmaz 13, 5’inci Daire Üyesi Yunus Aykın ise 6 oy aldı. Seçimde adayların, 116 Danıştay üye kadro sayısının salt çoğunluğu olan en az 59 oyu alması gerekiyordu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Danıştay Başkanlığı’na seçilen Zeki Yiğit'i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı: “Görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum. Yargı camiamıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.”




#Danıştay
#Seçim
#Ankara
#Zeki Yiğit
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