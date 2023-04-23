‘Zemin’ binanın kimliğine işlensin

Meclis Deprem Araştırma Komisyonu hazırladığı raporda binaların zemin bilgisine ilişkin bilgilerin yapı kimliğine işlenmesini önerdi. Zemin etüt raporlarının yapı denetim sisteminde ada/parsel vb. bilgileri doğrultusunda girilebilmesi için bir sistem oluşturulması istendi. Raporda; deprem bölgelerinde inşa edilecek binaların yapımında çalışacak bütün işçiler ve ustaların nitelikli ve sertifikalı olması da tavsiye edildi. Beton ve donatının bina inşaatlarında nasıl imal edileceği ve ne şekilde yerine yerleştirileceği ilgili teknik şartnamelerinde açıkça tarif edilmesi de öneriler arasında yer aldı.