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Gündem

‘Zemin’ binanın kimliğine işlensin

Zemin etüt raporlarının yapı denetim sisteminde ada/parsel vb. bilgileri doğrultusunda girilebilmesi için bir sistem oluşturulması istendi.

Uğur Duyan
04:00 . 23/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Meclis Deprem Araştırma Komisyonu hazırladığı raporda binaların zemin bilgisine ilişkin bilgilerin yapı kimliğine işlenmesini önerdi. Zemin etüt raporlarının yapı denetim sisteminde ada/parsel vb. bilgileri doğrultusunda girilebilmesi için bir sistem oluşturulması istendi. Raporda; deprem bölgelerinde inşa edilecek binaların yapımında çalışacak bütün işçiler ve ustaların nitelikli ve sertifikalı olması da tavsiye edildi. Beton ve donatının bina inşaatlarında nasıl imal edileceği ve ne şekilde yerine yerleştirileceği ilgili teknik şartnamelerinde açıkça tarif edilmesi de öneriler arasında yer aldı.

BİNALARA BİLGİ FORMU

Zemin etüt saha çalışmaları ile zemin etüt raporlarının denetimine ilişkin olarak, zemin etüt raporlarının yapı denetim sisteminde ada/parsel vb. bilgileri doğrultusunda girilebilmesi için bir sistem oluşturulması önerildi. Raporda, deprem bölgelerinde çalışacak bütün işçilere ‘mesleki yeterlilik belgesi’ verilmesi önerildi.



#TBMM
#Deprem Araştırma Komisyonu
#Zemin Etüdü
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