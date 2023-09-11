Zincirleme anız kazası

TEM’de anız kazası.
Edirne-İstanbul TEM Otoyolunun Köseömer mevkisinde bilinmeyen nedenle çıkan anız yangını trafiği birbirine kattı. Yangın sebebiyle görüş mesafesi düşerken, otoyolda seyir halindeki 8 otomobil, 3 TIR ve 1 kamyon birbirine girdi. 35 kişinin yaralandığı zincirleme kazada, 2 kişi hayatını kaybetti.
YARALILAR TEDAVİ ALTINDA
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar, Edirne Devlet Hastanesi ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.