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Zincirleme anız kazası

Edirne'de yol kenarında çıkan anız yangını görüş mesafesini düşürünce seyir halinde 12 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi öldü 35 kişi yaralandı.

04:00 . 11/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
TEM’de anız kazası.

TEM’de anız kazası.

Edirne-İstanbul TEM Otoyolunun Köseömer mevkisinde bilinmeyen nedenle çıkan anız yangını trafiği birbirine kattı. Yangın sebebiyle görüş mesafesi düşerken, otoyolda seyir halindeki 8 otomobil, 3 TIR ve 1 kamyon birbirine girdi. 35 kişinin yaralandığı zincirleme kazada, 2 kişi hayatını kaybetti.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar, Edirne Devlet Hastanesi ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.



#Trafik Kazası
#TEM
#Edirne
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Edirne'de yangın dumanının kapladığı TEM'de zincirleme kaza: 2 ölü, 35 yaralı