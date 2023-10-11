Zincirleme rezalet

CHP’de ilçe kongrelerinde başlayan menfaat karşılığı delege ayartma faaliyetleri, il kongrelerinde ve pazar günü yapılan İstanbul kongresinde hız kesmeden uygulandı. Şimdi sırada genel başkanın seçileceği 4-5 Kasım’daki büyük kurultay var. Pazar günü yapılan İstanbul İl Başkanlığı’nı değişimcilerin adayı olarak seçime giren Özgür Çelik’in kazanmasıyla birlikte gözler genel başkanlık seçimine kaydı. 8. Olağan Kurultayı’ndan zaferle çıkmak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu kolları sıvadı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun değişimcilerin adayı olarak desteklediği Çelik için delege satın aldığı iddia edilmişti. Aynı iddia bu kez genel başkanlık için gündeme geldi. CHP’de il kongreleri devam ederken delegelerle temas kurmak için Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve milletvekillerini görevlendiren Kılıçdaroğlu, işini şansa bırakmak istemiyor. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin de Kılıçdaroğlu için kesenin ağzını açtığı, menfaat karşılığında delege satın aldığı ileri sürülüyor. Genel merkezin yaptığı analize göre İstanbul ve diğer illerde 40 delegenin karasız olduğu bunları etkilemek için Battal İlgezdi’nin devreye girdiği belirtildi.