Zincirleme rezalet

Battal İlgezdi
CHP’de ilçe kongrelerinde başlayan menfaat karşılığı delege ayartma faaliyetleri, il kongrelerinde ve pazar günü yapılan İstanbul kongresinde hız kesmeden uygulandı. Şimdi sırada genel başkanın seçileceği 4-5 Kasım’daki büyük kurultay var. Pazar günü yapılan İstanbul İl Başkanlığı’nı değişimcilerin adayı olarak seçime giren Özgür Çelik’in kazanmasıyla birlikte gözler genel başkanlık seçimine kaydı. 8. Olağan Kurultayı’ndan zaferle çıkmak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu kolları sıvadı.
40 DELEGEYİ “İKNA” ETTİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun değişimcilerin adayı olarak desteklediği Çelik için delege satın aldığı iddia edilmişti. Aynı iddia bu kez genel başkanlık için gündeme geldi. CHP’de il kongreleri devam ederken delegelerle temas kurmak için Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve milletvekillerini görevlendiren Kılıçdaroğlu, işini şansa bırakmak istemiyor. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin de Kılıçdaroğlu için kesenin ağzını açtığı, menfaat karşılığında delege satın aldığı ileri sürülüyor. Genel merkezin yaptığı analize göre İstanbul ve diğer illerde 40 delegenin karasız olduğu bunları etkilemek için Battal İlgezdi’nin devreye girdiği belirtildi.
ÇANTALARLA PARA TAŞIYORLAR
Battal İlgezdi’nin söz konusu delegelerle görüşerek, menfaat karşılığında, delegelerden Kılıçdaroğlu’nu destekleme sözü aldığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun karşısında olan “Değişimcilerin” ise destekçisi olan birçok milletvekilinin farklı illerde görevlendirilerek il kongrelerinde resmen delege avına çıktığı da iddia edildi. Bazı kongrelerde milletvekillerinin yanında bulunan çantalarda, delege için para taşındığı ileri sürülüyor. Kılıçdaroğlu’nun ekibinin ve karşısındaki değişimcilerin parayla delege satın almak için yarışa girdikleri öğrenilirken, bu durumun parti içinde büyük rahatsızlık uyandırdığı bilgisi edinildi.