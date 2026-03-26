Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Zonguldak
Patpat devrildi sürücü hayatını kaybetti

20:5426/03/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Mustafa Kurtal'ın hayatını kaybettiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Zonguldak'ta halk arasında "patpat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü Mustafa Kurtal hayatını kaybetti, eşi Raziye Kurtal ağır yaralandı.

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde halk arasında "patpat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akköy köyü Karaburun mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, halk arasında "patpat" olarak bilinen Mustafa Kurtal yönetimindeki tarım aracı, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Mustafa Kurtal ile yanında bulunan eşi Raziye Kurtal ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Kurtal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavisi süren Raziye Kurtal’ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Zonguldak
#Ereğli
#Patpat
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
