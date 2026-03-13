Zonguldak’ta yaşlı nüfus 98 bini aştı

TÜİK, 2025 yılı "İstatistiklerle Yaşlılar" bülteninin sonuçlarını ve illere göre detaylı demografik verileri kamuoyu ile paylaştı. İl ve cinsiyete göre yaşlı nüfus, yaşlı nüfusun yaşadığı hanehalkı tipleri ve yaşlıların çocuklarıyla ikamet yakınlıklarını kapsayan güncel istatistiklerde, Zonguldak’ın yaşlı nüfus haritası netleşti.

Nüfusun yüzde 16,8’i yaşlı

Açıklanan verilere göre, Zonguldak il genelinde 65 ve daha yukarı yaştaki kişileri kapsayan yaşlı nüfus 98 bin 314 kişi olarak kayıtlara geçti. Bu rakamla birlikte kentteki yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payı yüzde 16,8 seviyesinde gerçekleşti. Zonguldak, Türkiye genelindeki yaşlanma eğilimine paralel olarak yüksek yaşlı nüfus oranına sahip iller arasındaki yerini korudu.

Tek başına yaşam ve çocuklarla yakınlık durumu

Bültende yer alan hanehalkı kompozisyonu ve çocuklarla yakınlık durumu verileri, kentteki yaşlıların yaşam biçimlerine de ışık tuttu. Tablolara göre, Zonguldak’ta binlerce yaşlı fert hayatını tek kişilik hanehalkı olarak sürdürüyor. Tek başına ya da yalnızca eşiyle yaşayan yaşlı nüfusun çocuklarıyla ikamet yakınlıkları incelendiğinde ise, büyük bir kısmının 15 yaş ve üzeri çocuklarıyla aynı evde olmasa dahi aynı bina, mahalle veya ilçe sınırları içerisinde, birbirlerine yakın konumda ikamet etmeyi tercih ettikleri gözlemlendi.







