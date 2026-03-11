Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Zonguldak
Çalıştıkları inşaattan ücret alamayan işçiler fotokopi makinesini çalmış

Çalıştıkları inşaattan ücret alamayan işçiler fotokopi makinesini çalmış

23:2011/03/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde inşaatta çalışan üç işçi, yevmiyeleri ödenmediği gerekçesiyle ofiste bulunan bir laptop ile iki fotokopi makinesini aldı. Mahkemeye çıkarılan işçiler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün ilçeye bağlı Dedeler köyünde inşaatta meydana geldi. İddiaya göre inşaat alanından 2 fotokopi makinesi ve 1 laptop çalındı. Firma yetkililerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları inceleme sonucunda inşaatta çalıştığı öğrenilen Muhlis Ö., Vedat Ö. ve Önder A.’nın malzemeleri bir otomobile yükleyerek kaçtıklarını belirledi. Bolu’nun Mengen ilçesinde yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede, maaşlarını alamadıklarını ve hiçbir yetkiliye ulaşamadıklarını öne süren şüpheliler, seslerini duyurmak için 2 fotokopi makinesi ve 1 laptop aldıklarını itiraf etti. 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



#Zonguldak
#İşçi
#Fotokopi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan Bayramı Arefe günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Arefe günü okullar ve kamu kurumları, bankalar açık mı? 2026 bayram takvimi