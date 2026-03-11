Çalıştıkları inşaattan ücret alamayan işçiler fotokopi makinesini çalmış

Olay, dün ilçeye bağlı Dedeler köyünde inşaatta meydana geldi. İddiaya göre inşaat alanından 2 fotokopi makinesi ve 1 laptop çalındı. Firma yetkililerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları inceleme sonucunda inşaatta çalıştığı öğrenilen Muhlis Ö., Vedat Ö. ve Önder A.’nın malzemeleri bir otomobile yükleyerek kaçtıklarını belirledi. Bolu’nun Mengen ilçesinde yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.