Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Zonguldak
Dalgalarla sürüklenen plastik atıklar sahile vurdu

Dalgalarla sürüklenen plastik atıklar sahile vurdu

00:2728/02/2026, Cumartesi
G: 28/02/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Denize atılan plastik atıklar sahil bandına vurdu.
Denize atılan plastik atıklar sahil bandına vurdu.

Zonguldak’ta dalgalarla sürüklenen plastik atıklar sahile vurdu.

Zonguldak’ta bir kaç gündür devam eden sağanak yağış nedeniyle denize atılan plastik atıklar sahil bandına vurdu. Akşam saatlerinde sahil bandında yürüyüş yapan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok oldu.

Plastik atıkların içerisinde, pet şişeler ve plastik bardaklar, kartonlar yer aldı. Bu duruma tepki gösteren vatandaşlar,
"Denizlerimizi temiz tutmuyoruz. Dalgalarla sürüklenen çöpler burada. Bu nasıl manzara. Bu manzara bizlere yakışmıyor. Böyle giderse girilecek deniz kalmayacak. Burası neden temizlenmedi onu da anlamıyoruz. Böyle güzel bir sahile bu manzara yakışmıyor
" dediler.


#Zonguldak
#Sahil
#Kirlilik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SORGULAMA 2026: Denizli TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Denizli TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi