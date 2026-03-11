Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Zonguldak
Orman yürüyüşünde facia: Dereye düşme tehlikesi geçirdi, yardım eden akrabalarıyla uçuruma yuvarlandı, ölü ve yaralılar var

Orman yürüyüşünde facia: Dereye düşme tehlikesi geçirdi, yardım eden akrabalarıyla uçuruma yuvarlandı, ölü ve yaralılar var

23:5711/03/2026, Çarşamba
G: 11/03/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ormanda yürüyüş yapan 4 akrabadan 1’i kanyondan dereye düşme tehlikesi geçirdi. Ona yardım etmek isterken, 4 kişi de uçurumdan yuvarlandı. Ömer Danışmaz olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 3 kişi hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kayalıdere mevkisinde meydana geldi. Ormana gezmeye giden 4 akraba, araçlarından inip yürüyüş yaptı.

Bu esnada içlerinden Ahmet Danışmaz, kanyondan dereye düşme tehlikesi geçirdi. Ömer Danışmaz ve beraberindekiler yardımına koştu. 

Bu esnada 4 kişi de dengesini kaybedip uçurumdan yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mehmet Danışmaz, Ahmet Danışmaz ve Hüseyin Danışmaz yaralı olarak kurtarılırken, Ömer Danışmaz’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Danışmaz’ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna getirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Zonguldak
#Kanyon
#Ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan Bayramı Arefe günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Arefe günü okullar ve kamu kurumları, bankalar açık mı? 2026 bayram takvimi