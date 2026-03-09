Yeni Şafak
Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 9 maden ocağı imha edildi

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 9 maden ocağı imha edildi

9/03/2026, Pazartesi
AA
Ruhsatsız işletilen maden ocakları,Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi
Ruhsatsız işletilen maden ocakları,Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi

Zonguldak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletildiği tespit edilen 9 ocağın çevresinde 287 metre demir ray ve jeneratör ele geçirdi. Ruhsatsız işletildiği tespit edilen ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 9 maden ocağı kapatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, ruhsatsız işletildiği tespit edilen 9 ocağın çevresinde 287 metre demir ray ve jeneratör ele geçirdi.

Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.



