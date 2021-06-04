Gündem Zonguldakın yeni simgesi Uzun Mehmet Camii Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün ibadete açılıyor
ZONGULDAK

Zonguldak'ın yeni simgesi 'Uzun Mehmet Camii' Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün ibadete açılıyor

"Kara elmas" diyarı olarak bilinen Zonguldak'ın çehresini değiştirecek dev projelerden biri daha hizmete giriyor. Yaklaşık 6 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği, denize hakim noktada inşa edilen ve temeli 2019 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından atılan Zonguldak Uzun Mehmet Camii bugün Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan tarafından hizmete açılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zonguldakın yeni simgesi Uzun Mehmet Camii Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün ibadete açılıyor
Zonguldak Uzun Mehmet Camii

İsmini kömürü bulan Uzun Mehmet'ten alan camii ile birlikte Zonguldak'a 22 bin metrekare büyüklüğünde yeşil alan kazandırılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Emlak Konut Genel Müdürlüğünce yapımına 2019 yılının eylül ayında başlanan Zonguldak Uzun Mehmet Camii, 12 bin metrekare alana inşa edildi.

6 bin kişilik kapalı ve 7 bin 500 kişilik açık alan

Geleneksel mimarinin en özel örneklerinin sergilendiği ve ince işçiliğiyle dikkat çeken camide 6 bin kişilik kapalı ve 7 bin 500 kişilik açık alan bulunuyor.

AA

  • Toplamda 22 kubbenin bulunduğu camide her birinde 3 şerefe bulunan 71 metre uzunluğunda 4 adet minare inşa edildi.

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Kaplamalar Ünye, çiniler İznik, halılar Manisa'dan

Caminin ana kapısı sedef işlemeli kündekâri sistemiyle yapılırken, kapının yapımı 1 yılda tamamlandı. Camide dış cephe kaplamasında taraklı Ünye taşı, iç cephe kaplamada ise honlu Ünye taşı kullanıldı. Uzun Mehmet Camii için özel olarak tasarlanan çiniler İznik’te üretilirken caminin halısı ise özel olarak Manisa’da dokundu.

Uzun Mehmet Camii, bölgedeki otopark ihtiyacına da cevap verecek şekilde inşa edildi. Camiyi ziyaret edenlerin kullanımı için 200 araçlık otopark yapıldı.

Kadınlar için ayrılan ibadet alanlarının yanı sıra bebek bakım odası da bulunan camide ayrıca bir de ahşap çay evi yer alıyor.

DHA

Hat tasarımında taş kömürü detayı

Tasarım özellikleriyle dikkat çeken Uzun Mehmet Camii’nin dış cephesindeki hat detaylarına Zonguldak taş kömürü de eklendi. Mihrap cephesine yerleştirilen ve hat sanatıyla yazılan “Ya Allah” yazısının malzemelerine Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan alınan Zonguldak kömürü toz olarak ilave edildi.

AA

22 bin metrekare yeşil alan

Uzun Mehmet Camii çevresinde 22 bin metrekarelik yeşil alan tasarlandı. Bu alanda çocuklar için oyun alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları, egzersiz aletleri, basketbol sahası, kaykay pisti bulunuyor. Ayrıca denize uzanan bir seyir terasıyla Zonguldak'ın güzellikleri izlenebilecek.

AA

Zonguldak'ın çehresi değişiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün bir dizi açılış yapacağı Zonguldak'ta çevre yenileme ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla şehrin çehresi de değişiyor.

  • Zonguldak'ın siluetini bozan Fevkani Köprüsü kaldırılırken altındaki dükkânlar da yeni yapılacak modern iş merkezine taşınacak.

Şehrin merkezindeki, 120 yıllık lauvar alanı yanında bulunan parkla birleştirilerek, 46 bin metrekare büyüklüğünde bir millet bahçesi Zonguldak'a kazandırılacak.

Türkiye'nin gözü Zonguldak'ta: Milyonlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeye kilitlendi
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DHA

Kente yeşil silüet

Bir millet bahçesi de Kozlu ilçesine yapılıyor. Proje ve tasarım çalışmalarının tamamlandığı millet bahçesi 136 bin metrekarelik sosyal donatı ve yeşil alanıyla Kozlu ilçesine kazandırılacak.

Zonguldak sahil şeridindeki 41 bin metrekarelik alanda çevre düzenlemesi yapılırken yine sahil şeridindeki Uzun Mehmet Camii ile birlikte Zonguldak'ın yeşil bir silüeti olacak.

Altı bin kişilik dev camii
FOTOĞRAF 18
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Karakum mevkisinde 1.5 yıl önce yapımına başlanan, 4 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılışının yapılması beklenen Uzunmehmet Camii’nde tüm hazırlıklar tamamlandı.
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Camide 6 bin kişinin aynı anda namaz kılabilecek. 200 kişilik otopark ve 5 adet asansör yer alıyor.
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Dört minare, 22 kubbeden oluşan cami 12 bin metrekarelik alana inşa edildi.
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2 bin 500 metrekaresine cami yerleştirilirken kalan alanlar ise sosyal donatı alanı olarak kullanılacak.
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Alt katında 200 araçlık otoparkı bulunan cami için beş asansör inşa edilecek.
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Yerin metrelerce altından çıkartılan taş kömürü caminin bir cephesine yerleştirilecek olan mermere epoksi ile işlendi.
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Cami, Ya Allah yazısı şeklinde asılan taş kömürü ve ismiyle de varoluş sebebi olan Zonguldak’ın adeta sembolü haline geldi.
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Uzunmehmet Cami’nde tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten saha mühendisi Enes Karaahmetoğlu, Bizim şuan ki cami imalatımız gördüğünüz üzere bitti.
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Camide şuan sadece ufak tefek temizliklerimizi yapıyoruz. Camimiz her şeyiyle özel bir yapı oldu. Şehrimize bir eser oldu İnşallah.
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Mihrabımız ve onun üzerinde Edirnekâri tavanımız, mermer bloklarımız her şeyimiz özel. Bu camiye ait başka bir yapıda kullanılmayan özel bir tasarım oldu.
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Cami 6 bin kişinin namaz kılabileceği şekilde dizayn edildi. 200 araçlık bir otoparkımız var. Çocuk oyun alanları, basketbol sahası, kaykay pisti, 0-3 yaş ve 3 yaş üzeri çocuk parkı, yaşlılar için alan, dinlenme alanları ve seyir terası var.
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Her şeyiyle cami bir sosyal yaşam alanı oldu. Ümit ediyoruz ki Zonguldak için güzel bir eser olarak kalacak. İnsanların hayır dualarını alacağız.
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Bütün Müslüman kardeşlerimiz için ibadethane olarak kalacak.
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İnşallah Zonguldak halkına ve bütün Müslüman kardeşlerimize hayırlı ve uğurlu olur.
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Açılışımıza da az kaldı. 4 Haziran gibi açılış tarihi düşünülüyor Cumhurbaşkanımızın katılımıyla.
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Hayırlı uğurlu olsun dedi.
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Altı bin kişilik dev camii "Uzunmehmet": Açılış için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor
Zonguldak'ta 1,5 yılda yapımı tamamlanan Uzunmehmet Camii 4 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açılacağı günü bekliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeyi cuma günü Zonguldak'tan vereceğiz
OYNAT 02:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeyi cuma günü Zonguldak'tan vereceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cuma günü Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Orda bir müjde açıklayacağız. Oradan Kanuni Sondaj gemisi ile bağlantı kurup açıklamamızı yapacağız.'


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