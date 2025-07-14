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Zonguldak'ta örtü yangını: Ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Zonguldak'ta örtü yangını: Ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

19:4014/07/2025, Pazartesi
AA
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Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak'ın Eceler köyü mevkiinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını, vatandaşların ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında, yaklaşık 15 dekar alan zarar gördü.

Zonguldak'ta çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Eceler köyü mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da alevleri söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 15 dekar alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışması sürüyor.


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