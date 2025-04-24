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Zulalar takibe takıldı

Zulalar takibe takıldı

Oğuzhan Ürüşan
04:0024/04/2025, Perşembe
G: 24/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Sistemli takip, adli süreçte inkârı imkânsız hale getirdi.
Sistemli takip, adli süreçte inkârı imkânsız hale getirdi.

Sokak satıcılarına yönelik Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı uyuşturucu operasyonlarından biri olan Narkokapan-Ankara’nın perde arkasındaki sürece Yeni Şafak ulaştı. Sokaklarda “torbacı” olarak bilinen satıcılar, mahalle ve sokak bazında uzun süre izlendi. Bazı satıcıların üzerlerinde uyuşturucu taşımadığı, maddeleri parklar, bina girişleri ya da araçlarda gizli zula yerlerinde sakladığı tespit edildi. Yüzlerce saatlik görüntü, fotoğraf ve iletişim kaydı oluşturuldu. Bu sistemli takip, adli süreçte inkârı imkânsız hale getirdi.


CAYDIRICILIK ETKİSİ OLDU

Soruşturma kapsamında toplam 631 şüpheli hakkında işlem yapılırken, şu ana kadar 584 kişi tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen bazı zanlıların, hem uyuşturucuyu temin ettikleri kaynakları hem de diğer sokak satıcılarını ifşa ettiği bildirildi. Operasyonda henüz kimliği tespit edilememiş çok sayıda torbacı da sokaklardan uzaklaştırılmış oldu. Özellikle sivil ekiplerin yoğun sahada varlık göstermesi ve kullanıcı gibi davranarak birçok satıcıya ulaşması, başkentin birçok bölgesinde caydırıcılık etkisi oluşturdu.


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