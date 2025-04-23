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Gaziantep'te 3 milyon liralık kaçak malzemeye el konuldu

Gaziantep'te 3 milyon liralık kaçak malzemeye el konuldu

10:2023/04/2025, Çarşamba
IHA
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9bin 630 paket gümrük kaçağı sigara, bin 800 adet elektronik sigara tütün kartuşu ele geçirildi.
9bin 630 paket gümrük kaçağı sigara, bin 800 adet elektronik sigara tütün kartuşu ele geçirildi.

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 3 milyon liralık kaçak malzemeye el konuldu.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik nisan ayında operasyonlar yaptı. Operasyonlar kapsamında 9 şüphelinin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 9 bin 630 paket gümrük kaçağı sigara, bin 800 adet elektronik sigara tütün kartuşu, 300 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 130 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.


Operasyonda yakalanan 9 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.



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