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Ateş Çemberi (Halkalı) Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

Güneş tutulması bu ay gerçekleşiyor. 2023 Güneş tutulması ilk olarak 20 Nisan'da gerçekleşmişti. Hibrit Güneş tutulması olarak adlandırılan bu tutulma Türkiye'den görülmüştü. Şimdi ise gözler yılın son Güneş tutulması olan Halkalı Güneş tutulması tarihine çevrildi. Peki, Güneş Tutulması ne zaman 2023, saat kaçta, bugün mü?

10:08 . 14/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Güneş tutulması

Güneş tutulması

Yılın son Güneş Tutulması Ekim 2023'te gerçekleşiyor. Güneş tutulması; tam güneş tutulması, hibrit güneş tutulması, halkalı güneş tutulması ve parçalı güneş tutulması olarak dört şekilde meydana geliyor. Ekim ayı Güneş tutulması Halkalı Güneş tutulması olarak adlandırılıyor. Aynı zamanda Ateş Çemberi Güneş tutulması olarak da biliniyor. Peki, Güneş tutulması ne zaman 2023, saat kaçta? Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? İşte Güneş tutulması etkileri ve özellikleri...

ATEŞ ÇEMBERİ NEDİR?

Ay'ın yörüngesi içinde Dünya’dan en uzak noktada bulunduğu esnada gerçekleşecek tutulmanın "ateş çemberi" olarak isimlendirilmesi, Güneş'i tamamıyla kapatamamasıyla oluşan halkalı görünümden geliyor.

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Halkalı bir Güneş tutulması 14 Ekim'de Kuzey, Orta ve Güney Amerika göklerinde görünecek ve yoluna çıkanlar için eşsiz bir manzara, bilim insanları için ise ender bir fırsat yaratacak.14 Ekim 2023 Cumartesi günü halkalı güneş tutulması meydana gelecek. ABD’de, Pasifik zaman dilimiyle saat 09.13'te başlayan Güneş tutulması Oregon, Nevada, Utah, New Mexico ve Texas eyaletlerinden izlenebilecek.

NASA yetkilisi Kelly Korreck CNN'e yaptığı açıklamada, NASA'nın, tutulma günü yerel saatle 11.30'dan itibaren Albuquerque, New Mexico, Kirbyville, Texas ve White Sands, New Mexico'dan görüntüler canlı paylaşılacağı söyledi.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DE GÖRÜLECEK Mİ?

NASA'ya göre, Halkalı Güneş tutulması Alaska da dahil olmak üzere ABD'nin 49 kıta eyaletinin tamamında görülebilecek. Ancak Ekim ayı Güneş tutulması Türkiye'den izlenemeyecek.



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