Güneş tutulması günü okunacak dualar vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Güneş tutulması Allahu Teala’nın büyük ayetlerindendir. Bu olay sebebiyle yeryüzüne inecek bela ve musibetlerden korunmak için Küsüf Namazı kılınır. Resûlllah (Sallallahü aleyhi ve Sellem) Güneş tutulmasında Küsûf namazı kıldırmış, Güneş açıldıktan sonra da ashabına şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz güneş ve ay Allahu Teala'nın ayetlerinden iki ayettir. Bir kimsenin ölümü veya doğması yüzünden tutulmazlar. Bunu görünce Allah'a dua edin, Namaz kılın ve Sadaka verin!” Peki Güneş tutulurken okunacak dualar hangileri?