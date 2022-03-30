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Gusül almak orucu bozar mı?

Ramazan ayının başlamasına sadece 2 gün kaldı. Oruçluyken gusül alma Ramazan ayında oruç tutacak kimseler için merak edilen bir konudur. Ramazan ayında oruç tutan birinin gusül alması ile ilgili ayrıntıları içeriğimizde yer verdik. Gusül almak orucu bozar mı? Oruçluyken nasıl gusül alınır? İşte konuya ilişkin bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Oruçluyken gusül alınır mı? Oruçluyken gusül abdesti nasıl alınır?
gusül almak

Nisan ayına denk gelen Ramazan ayında çeşitli sorular gündemi meşgul ediyor. Oruçlu zamanlarda en büyük zorluk ise susuzluk. Oruçlu iken serinlemek için duşa girmek isteyenlerin aramaları da arttı. Peki, oruçluyken duş almak, boy abdesti almak orucu bozar mı? Gusül abdesti orucu bozar mı?

GUSÜL ABDESTİ ORUCU BOZAR MI?

Guslederken ağza ve burna su vermek farzdır. Ağza verilen suyu boğaza kadar ulaştırıp çalkalamak ve burna verilen suyu da iyice çekmek sünnettir. Bu hüküm oruçlu olmayan kimseler içindir. Oruçlu olanların, boğaza veya genze su kaçma ihtimali olduğu için böyle yapmaları uygun olmaz. Onlar gusülde ağza ve burna su verirken mübalağa etmeyip abdestte yaptıkları gibi yaparlar (İbn Âbidîn, Reddü’l-Muhtâr, I, 237, 291).

SÜNNETE UYGUN GUSÜL NASIL ALINIR?

Gusül; cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmî kirlilik hâllerinden kurtulmak için yapılması gereken dinî temizlik demektir. Kur’an-ı Kerim’de, “Eğer cünüp iseniz, iyice temizlenin (yıkanın)” (Nisâ, 4/43; Mâide, 5/6) buyurulmaktadır. Hz. Peygamberin (s.a.s.)sünnetinde de, ihtilam olma (rüyalanma) veya cinsel ilişki sonucu cünüplük hâlinde veya hayız ve nifas sonrasında gusletmek emredilmiştir (Buhârî, Gusül, 22, 28; Müslim, Hayız, 87, 88; Ebû Dâvûd, Taharet, 127).

Gusül abdesti ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak, burna su çekmek ve bütün vücudu hiç kuru yer bırakmayacak şekilde yıkamak suretiyle yapılır. Burada sayılan işlemler Hanefîlere göre guslün farzlarıdır. Birinin eksik bırakılması hâlinde gusül geçersiz olur. Guslün bu farzlarından başka bir de sünnetleri vardır.

Sünnetleri de yerine getirilerek gusül şöyle yapılır:

Gusletmek isteyen kimse niyet ederek besmele çeker. Ellerini yıkar, vücudunda bir necaset/maddî kirlilik var ise onu temizler, avret yerlerini yıkar. Sonra sağ eli ile üç defa ağzına su vererek iyice çalkalar, daha sonra üç defa burnuna su çekerek temizler ve namaz abdesti gibi abdestini tamamlar. Sonra da vücudunun her tarafını iyice yıkar. Guslettiği yerde su birikiyorsa, son olarak ayaklarını yıkayıp guslünü tamamlar.

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