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Hastalıktan oruç tutamayanlar ne yapmalı?

Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Mübarek Ramazan ayı birçok ibadet açısından fırsat ayı olsa da şüphesiz en çok ön plana çıkan oruç ibadetidir. Oruç tutmak her müslümana farz kılınmıştır. Ancak hastalık gibi bazı özel durumlarda oruç tutamayan kişiler için Cenab-ı Allah kullarına kolaylık sunmuştur. Hastalık sebebiyle oruç tutamayan kişilerin bu ibadet yerine neler yapabileceğini sizler için araştırdık. İşte hasta olan kişinin oruç tutamaması durumunda yapması gerekenler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Oruç tutamayacak kadar hasta olanlar ne yapmalı? Oruç fidyesi nasıl ve kimlere verilir?
oruç fidyesi

Bir hadis-i şerifte, "Sıhhate kavuşmak için oruç tutun" buyurulmuştur. Orucun sağlık açısından büyük faydaları bulunduğu sahih hadislerle aktarılmıştır. Ancak oruç tutmak için sağlığı yerinde olmayan kişiler için de kolaylıklar vardır.Ramazan ayında hasta olup oruç tutamayan bir işi ne yapmalı?

HASTALIKTAN ORUÇ TUTAMAYAN NE YAPMALI?

Din İşleri Yüksek Kurulunun sitesinde yer alan bilgilere göre, uzman bir doktorun, oruç tutmasının sağlık açısından zararlı olacağı teşhisini koyduğu bir hasta Ramazan’da oruç tutmayabilir. Kişinin hastalığı geçici ise tutmadığı oruçlarını iyileşince kaza eder. Hastalığı kalıcı ise tutamadığı oruçlar için fidye verir. Konuyla ilgili ayet-i kerimede şöyle buyrulmaktadır:

  • “Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse), o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.” (Bakara, 2/184).

Fidye verecek gücü olmayanlar ise bu imkanı buluncaya kadar dinen sorumlu olmazlar.

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ORUÇ FİDYESİ NASIL VERİLİR?

Oruç fidyesinin tutarı fıtır sadakası kadardır. Bu fidyeler Ramazan’ın başlangıcında verilebileceği gibi, Ramazan’ın içinde veya sonunda da verilebilir. Fidyelerin tamamı bir fakire topluca verilebileceği gibi, ayrı ayrı fakirlere de verilebilir. Bu durumda olan kimseler, fidye vermeye güçleri yetmiyorsa Allah’tan bağışlanmalarını isterler.

Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar ile iyileşme ümidi olmayan hastalar, ileride tutabilecek duruma gelirlerse, fidyelerini vermiş bile olsalar tutamadıkları oruçları Hanefîlere göre kaza ederler (Kâsânî, Bedâî’, II, 105; Merğînânî, el-Hidâye, II, 270). Önceden verdikleri fidyelerin hükmü kalmaz, bunlar nafile bağış/sadaka sayılır.

2022 FİDYE MİKTARI NE KADARDIR?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı 2022 yılı Fitre miktarını açıkladı. Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantıda, 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını 40 TL olarak belirledi.

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