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Belediyenin yeni dönem ücretsiz kursları başladı

Hakkari Belediyesi; gençleri eğitim, spor, kültür ve sanat alanında desteklemek amacıyla hizmetlerini sürdürüyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam eden Hakkari Belediyesi, ücretsiz yeni sezon kurs başvurularının başladığını duyurdu. İşte detaylar.

14:54 . 5/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Belediyenin yeni dönem ücretsiz kursları başladı

Belediyenin yeni dönem ücretsiz kursları başladı

Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ücretsiz kurs başvuruları başladı.

HANGİ BRANŞLARDA KURS OLACAK?

Hakkari Belediyesi; gençleri eğitim, spor, kültür ve sanat alanında desteklemek amacıyla hizmetlerini sürdürüyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam eden Hakkari Belediyesi, ücretsiz yeni sezon kurs başvurularının başladığını duyurdu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde halk dansları, gitar, erbane, dengbeji, satranç ve fotoğrafçılık dallarında kurs başvuruları başladı.

ÜCRETSİZ KURS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?

Sezon kurslarına başvurmak isteyenlerin Halife Devriş Mahallesi Eski Yunus Emre Ortaokulu karşısı Hakkari Belediyesi Yaşam Merkezine kayıtlarını yaptırabilecekleri belirtildi.



#Hakkari Belediyesi
#ücretsiz kurs
#Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
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