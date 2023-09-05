Belediyenin yeni dönem ücretsiz kursları başladı
HANGİ BRANŞLARDA KURS OLACAK?
Hakkari Belediyesi; gençleri eğitim, spor, kültür ve sanat alanında desteklemek amacıyla hizmetlerini sürdürüyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam eden Hakkari Belediyesi, ücretsiz yeni sezon kurs başvurularının başladığını duyurdu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde halk dansları, gitar, erbane, dengbeji, satranç ve fotoğrafçılık dallarında kurs başvuruları başladı.
ÜCRETSİZ KURS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?
Sezon kurslarına başvurmak isteyenlerin Halife Devriş Mahallesi Eski Yunus Emre Ortaokulu karşısı Hakkari Belediyesi Yaşam Merkezine kayıtlarını yaptırabilecekleri belirtildi.