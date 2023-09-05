Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ücretsiz kurs başvuruları başladı.

Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ücretsiz kurs başvuruları başladı.

Hakkari Belediyesi; gençleri eğitim, spor, kültür ve sanat alanında desteklemek amacıyla hizmetlerini sürdürüyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam eden Hakkari Belediyesi, ücretsiz yeni sezon kurs başvurularının başladığını duyurdu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde halk dansları, gitar, erbane, dengbeji, satranç ve fotoğrafçılık dallarında kurs başvuruları başladı.