Hakkari seçim sonuçları Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları 2023 dahilinde açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. 2018'de yapılan seçimde 3 milletvekili çıkarabilen Hakkâri ilinin 2 milletvekili HDP’ye, 1 milletvekili ise AK Parti’ye gitti. Bu seçime katılım %83,28 oranlarında gerçekleşmişti. İşte Hakkari seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları.

Hakkari seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

YSK verilerine göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek. Bununla birlikte saat 18.00’e kadar basın yayın organlarından seçim sonuçlarına dair haber, sonuç tahmini ve yorum yapılması yasak. Saat 18.00’den sonra YSK tarafından güncel seçime dair verilen haber ve tebliğler yayımlanabilir. 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 Hakkari seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.

AK PARTİ HAKKARİ 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. ABDULMUTTALİP ÖZBEK

2. MEHMET BUDAK

3. HİKMET YAŞAR

MHP HAKKARİ 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. FATİH ÖZBEK

2. MURAT TAŞYÜREK

3. ULAŞ ALBAYRAK

CHP HAKKARİ 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. NAZIM DEMİR

2. ADNAN HATİPOĞLU

3. SABIR DİRİ

YEŞİL SOL PARTİ HAKKARİ 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. VEZİR COŞKUN PARLAK

2. ÖZNUR BARTİN

3. ONUR DÜŞÜNMEZ

2018 Hakkari Cumhurbaşkanı seçim sonuçları

2018 Hakkari cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Selahattin Demirtaş oyların yüzde 70,8’ini alırken, Hakkari Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 22,8’ini aldı. Muharrem İnce ise oyların yüzde 4,8’ini, Meral Akşener oyların yüzde 1’ini, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,4’ünü, Doğu Perinçek ise oyların yüzde 0,1’ini aldı.

2018 Hakkari milletvekili genel seçim sonuçları Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları

Hakkari Cumhur İttifakı oy oranı % 23,8 olurken, AK Parti 1 milletvekili çıkardı. Millete İttifakı Hakkari oy oranı yüzde 5,3’ünü aldı. HDP Hakkari’de 2 milletvekili çıkardı.

2018 seçimi Hakkari’de kazanan milletvekilleri

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre, 27. dönem Hakkari milletvekilleri şunlardır:

Leyla Güven (HDP) Sait Dede (HDP) Husret Dinç (AK Parti)

2018 Hakkari’de hangi parti ne kadar oy aldı?

Hakkari 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

HDP % 70,2 AK Parti % 20,1 MHP % 3,7 CHP % 3,5 İYİ Parti % 1,3

2018 seçim sonuçları AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partilerin sandalye sayıları:

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

2019 Hakkari yerel seçim sonuçları