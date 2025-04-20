Hakkari'de kaybolan Feleknaz Keskin bulundu mu?

Hakkari'de kaybolan 55 yaşındaki kadını arama çalışmaları devam ediyor. Karşıyaka Mahallesi'nde 9 Nisan'dan bu yana haber alınamayan 55 yaşındaki Feleknaz Keskin'in bulunması için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla arama yapılıyor.

Van Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekiplerinin de katıldığı çalışmalar 11. gününde devam etti. Ekipler, Katramas Deresi'nin Sümbül Mahallesi'nden geçen kısmında tarama yaptı.