Hamileliğin ilk zamanlarından itibaren vücutta birtakım değişiklikler meydana gelmeye başlamaktadır. Bazı anne adaylarında bu değişiklikler fark edilse de, bazı kişilerde hamilelik belirtileri fark edilmeyebilir. Gebelik belirtileri hafta hafta değişmekle birlikte, her kadında aynı semptomlar ortaya çıkmayabilir. Dolayısı ile vücudun verdiği tepkileri incelemek ve sağlıklı hamilelik süreci geçirmek için doktora danışmak gereklidir.

HAMİLELİĞİN İLK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Amerikan Hamilelik Derneği tarafından hamileliğin ilk belirtileri üzerine yapılan ankete katılan kadınların yüzde 29'u adet gecikmesi, yüzde 25’i ise mide bulantısının gebeliğin ilk semptomları olduğunu belirtmiştir. Kişiden kişiye değişebilmekle birlikte yaygın olarak görülen hamilelik belirtileri şunlardır:

Hamilelik belirtileri arasında adet gecikmesi

Vajinal bölgede yaşanan akıntıda artış

Erken dönemde başlayan şişkinlik hissi

Daha sık idrar yapma ihtiyacı duyulması

Karın ve kasık bölgesinde kramp hissi uyandıran ağrılar

Mide bulantısı

Göğüslerde hassasiyet ve karıncalanma

Meme uçlarında koyulaşma

Koku hassasiyeti

Kusmayla birlikte gelişen halsizlik

Vücut sıcaklığının artması

Doğal adet döngüsünden 2-5 gün öncesinde gelen, çamaşırda pembe veya kahverengi akıntıdan kaynaklı leke yer almaktadır.

Bu belirtilere sahipseniz, belirtilere nazaran daha ileri tanı yöntemi olan evde yapılabilen gebelik testini kullanarak hamile olup olmadığınıza dair daha kesin bir bilgiye ulaşabilirsiniz.

Hamilelik (Gebelik) Belirtileri Ne Zaman Başlar?

Hamilelik belirtileri, hamileliğin ilk haftalarında bile ortaya çıkabilir. Ancak bu belirtiler genellikle hamileliğin ilerleyen haftalarında daha belirgin hale gelir. Hamilelik belirtilerinin ortaya çıkma süresi, her kadın için farklılık gösterebilir. Bazı kadınlar hamileliğin ilk haftalarında belirtileri fark ederken, bazıları ise daha ilerleyen haftalarda belirtileri fark edebilir.

Hamilelik belirtileri arasında gecikmiş adet, ağrılı meme uçları, karın bölgesinde rahatsızlık ve ağrı, İştahsızlık, bulantı, cinsel istekte artış veya azalma gibi belirtiler sayılabilir. Eğer hamile olduğunuzu düşünüyorsanız ve bu belirtilerden bir veya daha fazlasını yaşıyorsanız, hamile olduğunuzu doğrulamak için bir doktor veya sağlık uzmanına başvurmalısınız. Hamileliğin doğrulanması için özel testler yapılabilir ve bu testler hamileliğin ilk haftalarında bile doğru sonuç verir.

Hamilelik Belirtileri Ne Zaman Ortaya Çıkar?

Hamilelik belirtileri, hamileliğin ilk haftalarında bile ortaya çıkabilir. Ancak bu belirtiler genellikle hamileliğin ilerleyen haftalarında daha belirgin hale gelir. Hamilelik belirtilerinin ortaya çıkma süresi, her kadın için farklılık gösterebilir. Bazı kadınlar hamileliğin ilk haftalarında belirtileri fark ederken, bazıları ise daha ilerleyen haftalarda belirtileri fark edebilir.

Hamilelik belirtileri arasında gecikmiş adet, ağrılı meme uçları, karın bölgesinde rahatsızlık ve ağrı, İştahsızlık, bulantı, cinsel istekte artış veya azalma gibi belirtiler sayılabilir. Eğer hamile olduğunuzu düşünüyorsanız ve bu belirtilerden bir veya daha fazlasını yaşıyorsanız, hamile olduğunuzu doğrulamak için bir doktor veya sağlık uzmanına başvurmalısınız. Hamileliğin doğrulanması için özel testler yapılabilir ve bu testler hamileliğin ilk haftalarında bile doğru sonuç verir.







