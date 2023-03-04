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Özgün

Hatay Valiliğinden son dakika şebeke suyu açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Elimizdeki sonuçlara göre, Hatay’da şebeke suyu, içme suyu olarak kullanılmaya şu aşamada elverişli değildir. Şebeke suyu, şu aşamada ancak günlük kullanıma elverişlidir" ifadelerini kullanmıştı. Şebeke suya kullanımına ilişkin Hatay Valiliğinden son dakika açıklaması geldi. Valilik, “Hijyen amacıyla şebeke suyunun kullanılmasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır.” açıklamasında bulundu. Peki Hatay'da şebeke suyu içilebilir mi? İşte Hatay Valiliğinden yapılan açıklamanın detayları.

13:55 . 4/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Hatay'da şebeke suyu temiz mi?

Hatay'da şebeke suyu temiz mi?

Depremin en büyük hasarı verdiği Hatay'da şebeke suyu ile ilgili yapılan çalışmalar tamamlandı. Arızların giderilmesi ile birlikte suyun verildiğini bildiren valilik, hijyen amaçlı kullanımın uygun olduğunu, ancak içme suyu olarak şuanda tercih edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Hatay'da şebeke suyu içilebilir mi?

Valilik açıklamasında, "Hatay genelinde deprem sebebi ile meydana gelen şebeke arızaları ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucu giderilmiştir. Hijyen amacıyla şebeke suyunun kullanılmasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. İçme suyu olarak damacana ve şişe su kullanılması gerekmektedir. AFAD tarafından bölgeye içme suyu sevkiyatı sürekli olarak yapılmakta olup, yeterli su stokumuz mevcuttur. Sosyal medyada bu konuda kara propaganda yapanlar hakkında gerekli cezai işlemler yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.


Kentsel dönüşüme giren evlere kira yardımı
Kentsel dönüşüme giren evlere kira yardımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kentsel dönüşüm olmazsa olmaz. İşte onun bedellerini ödüyoruz. Ben diyorum ki; vatandaşlarımıza, bize yeni yeni bedeller ödetmeyin. Bu kentsel dönüşümü muhakkak yapmamız lazım. Bunu gerçekleştirmemiz lazım ki; yataklarımızda huzurlu bir şekilde uyuyabilelim.” derken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, "2035'e kadar tüm Türkiye'de dönüşüme girmemiş alan kalmasın istiyoruz." dedi. Evini kentsel dönüşüm ile yeniletenlere devlet kira yardımı da veriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2000 lira olan yerlerde kira yardımlarının 2600 liraya çıkarıldığını söyledi. Peki kentsel dönüşüm kira yardımı kaç ay ödeniyor? Ketsel dönüşüm alanındaki evlerde kalan kiracılara kira yardımı yapılıyor mu?


#hatay
#hatay valiliği
#hatay şebeke suyu
#hatay deprem
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Hatay Valiliğinden son dakika şebeke suyu açıklaması
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