Birine para göndermek veya müşterilerinize elektronik transfer yoluyla ödeme hizmeti sunmak amacıyla EFT ve Havale işlemlerinden faydalanılır.

EFT ödemesi yapabilmek için göndericinin, alıcının banka hesap bilgilerini bilmesi gerekir. EFT ödemesi yapıyorsanız, para transferine yetki vermelisiniz. Ardından, para hesabınızdan alınır ve alıcının hesabına yatırılır.

Bazı EFT işlemlerinde ücret alınabilir. Örneğin, belirli ATM işlemleri için ödeme yapmanız gerekebilir. Ancak, diğer işlemler ücretsiz olabilir.

HAVALE İLE EFT ARASINDAKİ FARK NEDİR?

EFT işlemi; farklı bankaların arasında gerçekleşen para değişimi olarak tanımlanabilir. Havale işlemi ise; aynı bankanın farklı şubeleri arasında veya aynı şubede değişik hesaplar arsında yapılan para transferi olarak tanımlanabilir.

BANKALARIN HAVALE/EFT İŞLEM SAATLERİ 2025





Akbank: 09:00 – 17:00

Denizbank: 08:00 – 16:30

QNB Finansbank: 09:00 – 17:00

Garanti Bankası: 09:00 – 17:15

Halkbank: 08:00 – 17:15

İNG Bank: 08:30 – 17:15

TEB (Türkiye Ekonomi Bankası): 09:00 – 17:15

Kuveyt Türk: 09:00 – 17:20

HSBC: 09:00 – 17:00

Şekerbank: 09:00 – 17:15

Odeabank: 08:30 – 17:00

Albaraka Türk: 09:00 – 17:00

ICBC: 08:30 – 17:00

Türkiye İş Bankası: 09:00 – 17:00

Ziraat Bankası: 08:30 – 17:00

Yapı Kredi Bankası: 09:00 – 16:45

Türkiye Finans: 09:00 – 17:15

Vakıfbank: 09:00 – 17:15

Alternatif Bank: 09:00 – 17:00

Burgan Bank: 09:00 – 16:30

Anadolu Bank: 08:00 – 17:15

Akbank EFT Saatleri ve Ücretleri

- Akbank’ta eft saatleri 09:00 ve 17:00 arasındadır.

- İnternet Bankacılığı Akbank EFT saatleri: 09:00 – 17:00

- Akbank Mobil Bankacılığı EFT saatleri: 09:00 – 17:15

- EFT ücretleri: 1.000 TL ve altı için 1 TL

- 1.000 TL ve 50.000 TL arası için: 2 TL

- 50.000 TL ve üzeri için: 25 TL kesilir.

İş Bankası EFT Saatleri ve Ücreti

- Bireysel müşterilerce 08.30 – 17.00

- Ticari müşterilerce tekli EFT işlemlerinde 08.30 – 17.00

- Çoklu para aktarma ile EFT işlemlerinde 08.30 – 16.30

- Yarım günlerde 08.30 – 11.45 saatleri arasında yapılabilmektedir.

İş Bankası ATM’den EFT ücreti;

- 0 – 1.000 TL arası 2 TL

- 1.000 – 50.000 TL arası 5 TL

- 50.000 TL ve üzeri 50 TL

İş Bankası İnternet Şubesinden EFT ücreti;

- 0 – 1.000 TL arası 1,00 TL

- 1.000 – 50.000 TL arası 2,00 TL

- 50.000 TL ve üzeri 25,00 TL

Ziraat Bankası EFT Saatleri ve Ücretleri

- Ziraat Bankası EFT saatleri 09:00 ve 16:00 arasındadır.

- Geç EFT ise 16:00 ve 17:00 arasındadır.

- Mobil EFT ücreti: 1.14 TL ve 29 TL

- Geç EFT ATM üzerinden: 3.45 TL ve 85 TL

- Geç Mobil EFT: 1.72 TL ve 43 TL

Garanti Eft Saatleri ve Ücretleri

- Garanti EFT saatleri 09:00 - 17:15 saatleri arasındadır.

- Mobil EFT ücreti: 2 TL

- İnternet şube EFT ücreti: 2 TL

- ATM EFT ücreti: 5 TL

- Çağrı merkezi EFT ücreti: 10 TL

- Şubeden EFT ücreti: 10 TL

TEB Eft Saatleri ve Ücretleri

- TEB EFT saatleri 09:00 - 17:15 arasındadır.

- TEB'de 16:00 – 17:15 saatleri arasında geç EFT uygulaması mevcuttur.

- Mobil EFT ücreti: 200 TL (BSMV hariç)

- İnternet şube EFT ücreti: 2 TL (BSMV hariç)

- Çağrı merkezi EFT ücreti: 10 TL

- Şubeden EFT ücreti: 10 TL

MAKSİMUM NE KADAR HAVALE/EFT GÖNDERİLİR?

Havale ve EFT işlemleri için belirlenen limitler, bankalara ve hatta hesap türlerine göre değişiklik gösterebilir. Genellikle bankalar, güvenlik gerekçeleriyle günlük bir transfer limiti belirlerler. Bu limitler, bireysel hesaplar için ve kurumsal hesaplar için farklı olabilir. Bazı bankalar, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı üzerinden yapılacak işlemler için ayrı, ATM üzerinden yapılacak işlemler için ayrı limitler belirleyebilir. Limitlerin üzerinde bir transfer gerçekleştirmek istediğinizde şubeye gitmeniz veya bankanızla iletişime geçmeniz gerekebilir. Ayrıca profilinize, hesap hareketlerinize ve bankanızla olan ilişkinizin süresine bağlı olarak bu limitlerde değişiklik yapılabilmesi de mümkündür. İşlem limitleri hakkında detaylı bilgi almak için bankanızın resmi internet sitesini ziyaret edebilir veya müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Limitler genellikle güvenliğiniz için belirlenir ve bu limitlerin dışında bir işlem gerçekleştirmeniz gerektiğinde bankanızla iletişim kurmanız gerekir.

EFT en geç ne zaman ulaşır?

EFT işleminde paranın bir diğer hesaba ulaşma süresi bankalar arası yoğunluk ve teknik detaylar nedeniyle değişiklik gösterebilir. Transfer süresi 30 dakikayı bulabilir.

GECE PARA TRANSFERİ OLUR MU?

Aynı bankaya bağlı farklı hesaplar arasında yapılan para transferinin karşılığı olan havale işlemi, haftanın 7 günü ve günün her saati gerçekleştirilebiliyor.

Saat 5 den sonra havale olur mu?

EFT banka şubelerinden çalışma saatleri içerisinde yapılabilir. Çalışma saatleri dışında internet ve mobil bankacılık üzerinden, aynı zamanda ATM'lerden günün 24 saati gerçekleşebilir ancak, paranın karşı banka hesabına geçmesi mesai saati içerisinde gerçekleşir.

7/24 EFT YAPAN BANKALAR

Bankalar arası EFT işlemi 7 gün 24 saat boyunca FAST ile yapabilabilir. Fonların Anlık ve sürekli Transferi olarak isimlendirilen yeni sistem ile farklı bankalardaki hesaplara para transferleri 5 dakika içerisinde 7/24 gerçekleştirilebilir. Göndereceğiniz hesaba ait Hesap veya İBAN numarası, cep telefon numarası, T.C. kimlik, pasaport, vergi numarası yada e-posta yolu ile para gönderme işlemi yapabilabilir. İnternet ve mobil bankacılıktan hafta içi veya hafta sonu bankalar arası veya başka bankalar üzerinden para gönderilebilir.

EFT ÖDEMESİ İPTAL EDİLİR Mİ VEYA DURDURULUR MU?

Normalde bir EFT ödemesini başlattıktan sonra durduramazsınız. EFT size bunu yapma hakkı vermez. Bir ödemeyi durdurmanız veya paranızın geri ödenmesi gerekiyorsa, bu sizinle ödediğiniz kişi arasındadır.

Ancak, planlanmış, yinelenen EFT ödemelerini (örneğin, planlanmış kamu hizmeti EFT'leri) durdurabilirsiniz. Bir sonraki planlı transferin gerçekleşmesinden en az üç iş günü önce finans kurumunuzu bilgilendirerek yaklaşan planlanmış bir ödemeyi durdurabilirsiniz.

Planlanmış transferleri durdurmak için finans kurumunuzun politikalarını izleyin. Aksi halde durdurma işleminiz geçersiz olabilir.







