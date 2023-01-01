Hayat 1 milyon 429 bin 370 ev hayvanı kimliklendirilip kayıt altına alındı
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1 milyon 429 bin 370 ev hayvanı kimliklendirilip kayıt altına alındı

1 Ocak 2021’den bu yana 855 bin 105 kedi, 574 bin 240 köpek ve 25 gelincik olmak üzere toplam 1 milyon 429 bin 370 ev hayvanı kimliklendirilip kayıt altına alındı.

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Haber Merkezi İHA
1 milyon 429 bin 370 ev hayvanı kimliklendirilip kayıt altına alındı
Evcil hayvanlara çip uygulaması

1 Ocak 2021’den bu yana 855 bin 105 kedi, 574 bin 240 köpek ve 25 gelincik olmak üzere toplam 1 milyon 429 bin 370 ev hayvanı kimliklendirilerek kayıt altına alındı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kayıt altına alınan ev hayvanı sayısındaki son duruma ilişkin bilgiler paylaşıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "1 Ocak 2021'den bu yana 855 bin 105'i kedi, 574 bin 240'ı köpek ve 25'i gelincik olmak üzere toplam 1 milyon 429 bin 370 ev hayvanının kimliklendirilerek kayıt altına alındı."

Hayvanları Koruma Kanunu ile Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik gereği, ev hayvanı sahiplerinin hayvanlarını kimliklendirerek Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'nde (PETVET) kayıt altına aldırmaları için verilen süre dün sona ermişti.

Ev hayvanı sahipleri, 31 Aralık 2022 tarihine kadar Tarım ve Orman Bakanlığı il/ilçe müdürlüklerine "beyanname" ile müracaat etmişler ise mikroçip uygulaması ve kayıt işlemi, takip eden süreçte herhangi bir cezai işlem uygulanmadan tamamlanabilecek.

Evcil hayvan sahiplerinin 'çip taktırma’ sırası: Son gün 31 Aralık
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Evcil hayvanlara çip takma zorunluluğu 31 Aralıkta dolacak. Hayvan sahipleri il müdürlükleri önünde kuyruklar oluşturdu.
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Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik kapsamında evcil hayvanlara çip takma zorunluluğu süresi, 31 Aralık 2022de bitecek.
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Kedi, köpek ve gelincik sahipleri, il, ilçe tarım müdürlüklerine ya da yetki verilen kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere ilgili beyannameyle başvuru yaparak, hayvanlarını kayıt altına aldırabilecek.
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Bu tarihe kadar hayvanlarına çip taktırmayanlara 5199 sayılı kanun kapsamında 3 bin 642 lira para cezası uygulanacak.
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Kedi ve köpeğine çip taktırmak isteyen hayvan sahipleri, Antalya İl Tarım Müdürlüğünde uzun sıra oluşturdu.
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İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yoğunluk olduğunu belirterek Antalyada 66 bin hayvana çip takıldığını dile getirdi. Karaca, Hayvan sahipleri uygulamanın son günlerinde müdürlüklerimize yoğun olarak geliyor. Süre uzatılmayacak. Yılbaşına kadar başvuru yapılması halinde çip takımı sonrasında da devam edilecek. 31 Aralıka kadar hayvan sahipleri mutlaka başvuru yapmalı dedi.
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İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde Kaju adını verdiği kedisine çip taktırmak için bekleyen Can Yüksel, uygulamayla hayvanların sokağa bırakılmasının da engelleneceğini aktardı.
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Uzun süre sıra beklediğini de dile getirdi.
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Uygulama kapsamında Antalyada 3 gelincik, 32 bin 108 köpek, 33 bin 892 kediye çip takılıp, kayıt altına alındı.
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Evcil hayvan sahiplerinin 'çip taktırma’ sırası: Son gün 31 Aralık
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın dijital kimliklendirme projesi kapsamında 1 Ocak'a kadar evcil kedi ve köpeklere çip taktırmayan hayvan sahiplerine 3 bin 642 lira para cezası uygulanacak. Evde yaşayan kedi, köpek ve gelinciğe çip taktırmak isteyen hayvan sahipleri, il müdürlüklerinde yoğunluk oluşturdu.
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