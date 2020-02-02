Hayat 100 yıl sonra Bauhausa bakmak
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

100 yıl sonra Bauhaus’a bakmak

Mimari, tasarım, sanat alanlarında yeni akımlar oluşturan Alman okul Bauhaus’un kuruluşunun üzerinden tam 100 yıl geçti. Salt Beyoğlu da 100. yıla özel bir çalışma yaptı. Dört bölümlü serginin yanı sıra bir dizi yayın, panel ve sempozyumdan oluşan uluslararası araştırma projesi, Salt Beyoğlu’nda “Uzaklarda “ bölümüyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
“Uzaklarda “
“Uzaklarda “

Sanat, zanaat, tasarım ve mimarlığı bir araya getiren Bauhaus, Birinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından 1919 yılında Almanya’nın Weimar kentinde faaliyete geçti. Efsane okulun kuruluşundan bir yüzyıl sonra İstanbul’da çok özel bir çalışma yapıldı. Dört bölümlü bir serginin yanı sıra bir dizi yayın, panel ve sempozyumdan oluşan uluslararası araştırma projesi, Salt Beyoğlu’nda “Uzaklarda” (Moving Away) bölümüyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Bauhaus anlayışının farklı siyasi ve kültürel bağlamlarda geçirdiği değişimlere odaklanan bu bölüme, bauhaus imaginista incelemelerinin derlendiği “Toplu Araştırmalar” ile “Türkiye Tasarım Eğitiminden Örnekler” eşlik ediyor. Serginin açılışına küratör Grant Watson katıldı. Watson, Bauhaus okulunun önemi ve bu kapsamlı projenin oluşumu üzerine konuştu. Watson, Bauhaus’un sanatı, tasarımı ve mimarlığı bir araya getiren bir okul olduğunun altını özellikle çizdi.

“Uzaklarda “n

PAUL KLEE’DEN BİR ÇİZİM

Almanya’dan dünyaya yayılan okulun güncel yorumlarına yer veren etkinliğin sergi bölümündeki dört üretim şöyle: Karşılıklı Yazışmalar 1919’da yayımlanan Bauhaus Manifesto’yu, Alınan Dersler Paul Klee’nin 1927’den bir çizimini, Uzaklarda Marcel Breuer’in 1926’da yaptığı bir kolajı ve Hâlâ Yaşayan Ölü Kurt Schwerdtfeger’in 1922 tarihli Renk-Işık Oyunu Yansıması işini çıkış noktası alıyor. Kyoto, Tokyo, Sao Paulo, Lagos, Yeni Delhi, Rabat, New York, Moskova, Berlin, Nottingham ve Bern’de düzenlenen çalışmalar üç yılı aşkın bir sürede hazırlandı.

Uzaklarda, Bauhaus tasarım tartışmalarının 20. yüzyılın ilk yarısında ne gibi sosyopolitik ve jeopolitik koşullar altında biçimlendiğine; söz konusu fikirlerin değişik coğrafyalarda nasıl dönüştürülüp yorumlandığına bakıyor. Sovyetler Birliği, Hindistan, Çin, Tayvan, Kuzey Kore ve Nijerya’ya yerleşen Bauhausçuların üretimlerine yer veren bölüm, tasarımcıların gerek fikirleri gerekse çalışma biçimlerini sürekli uyarlamak zorunda kalmış olduğuna dikkati çekiyor. Uzaklarda ile diğer üç bölüm üzerine küratöryel incelemeleri, yazılı ve görsel arşiv belgelerini içeren “Toplu Araştırmalar” enstalasyonu, bauhaus imaginista projesinin geneline dair katmanlı bir okumaya olanak tanıyor. Sanatçı Luca Frei tarafından hem bir heykel hem de bir sergi mekânı olarak kurgulanan enstalasyonun merkezinde, bauhaus imaginista yayınına erişim sağlayan bir bilgisayar istasyonu konumlanıyor.

Uzaklarda’nın İstanbul sunumunda ayrıca, Türkiye’deki temel tasarım ve temel sanat eğitimlerinde öncü yaklaşımlar ve eğilimler irdelenecek. Sergi boyunca, SALT Beyoğlu’nun ikinci katındaki “Türkiye Tasarım Eğitiminden Örnekler” mekânında, İstanbul Teknik Üniversitesi, Devlet Tatbikî Güzel Sanatlar Yüksek Okulu (bugün Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi), Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde (bugün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) işlenmiş bir grup ders, herkesin katılımına açık atölyeler eşliğinde değerlendirmeye açılacak. Sergi, 3 Nisan’a kadar görülebilir.

“Uzaklarda “

Sanatçı ve akademisyenler birlikte çalıştı

  • Bauhaus imaginista, Bauhaus’un kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel olarak Marion von Osten ve Grant Watson’ın küratörlüğünde hazırlandı. 2018-2019’daki sergi ve programlar, Bauhaus Kooperation Berlin Dessau Weimar, Goethe-Institut ve Haus der Kulturen der Welt [Dünya Kültürleri Evi] ortaklığında; araştırmacılar, sanatçılar ve küratörlerin yanı sıra sanat ve tasarım kurumlarıyla iş birliği içerisinde düzenlendi. Federal Almanya Parlamentosu Kültür ve Medya Komisyonu’nun katkısıyla gerçekleştirilen bauhaus imaginista’nın Berlin sergisi Federal Almanya Kültür Vakfı’nın, Almanya dışında yürütülen projeleri Federal Yabancı Ofisi’nin desteğiyle yapıldı.
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