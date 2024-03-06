|
Hayat

100'üncü Yıl’dan “Yeşilay” sergisi

Ankara Özel 100. Yıl Hastanesi ile Yeşilay Derneği Ankara Şubesinin ortaklaşa düzenlediği resim sergisi açıldı. Açılışta konuşan Hastane Genel Müdürü Ufuk Yekbaşlı, geleceğin teminatı olan gençlerin ve çocukların her türlü bağımlılıktan uzak tutulması ve farkındalık kazandırılması için hastane olarak gayret içerisinde olduklarını söyledi.

12:54 - 6/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 12:56 - 6/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Ankara Özel 100. Yıl Hastanesi ile Yeşilay Derneği ortaklaşa resim sergisi düzenledi
Ankara Özel 100. Yıl Hastanesi ile Yeşilay Derneği ortaklaşa resim sergisi düzenledi

1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nde ( YEDAM) alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlısı olup tedavisi devam eden danışanların yaptıkları tuval, seramik ve ahşap boyama gibi çalışmalardan oluşan resim sergi 100. Yıl Hastanesi fuaye alanında açıldı.


Açılışta konuşan Hastane Genel Müdürü Ufuk Yekbaşlı, geleceğin teminatı olan gençlerin ve çocukların her türlü bağımlılıktan uzak tutulması ve farkındalık kazandırılması için hastane olarak gayret içerisinde olduklarını söyledi.



BAĞIMLILIKLARLA MÜCADELENİN FARKINDAYIZ


Hastane Başhekimi Prof. Dr. Erden Kılıç da “Sağlık çalışanları olarak, Yeşilay’ımızın bireyleri ve toplumu; bir başka deyişle çok değerli olan insan yaşamını ve insanlığın geleceğini tehdit eden başta sigara, alkol, madde, kumar, teknoloji ve diğer bağımlılıklarla mücadelesini takdire şayan buluyoruz, her zaman destekliyoruz. Bu mücadelenin uzun soluklu, çok zor yürütülen, azim ve dayanışma gerektiren bir mücadele olduğunun farkındayız” dedi.



#Ankara Özel 100. Yıl Hastanesi
#Yeşilay
#Sergi
19 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiliş sonuçları asil ve yedek isim listesi için tarih belli oldu