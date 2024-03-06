100'üncü Yıl’dan “Yeşilay” sergisi

1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nde ( YEDAM) alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlısı olup tedavisi devam eden danışanların yaptıkları tuval, seramik ve ahşap boyama gibi çalışmalardan oluşan resim sergi 100. Yıl Hastanesi fuaye alanında açıldı.

Açılışta konuşan Hastane Genel Müdürü Ufuk Yekbaşlı, geleceğin teminatı olan gençlerin ve çocukların her türlü bağımlılıktan uzak tutulması ve farkındalık kazandırılması için hastane olarak gayret içerisinde olduklarını söyledi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Erden Kılıç da “Sağlık çalışanları olarak, Yeşilay’ımızın bireyleri ve toplumu; bir başka deyişle çok değerli olan insan yaşamını ve insanlığın geleceğini tehdit eden başta sigara, alkol, madde, kumar, teknoloji ve diğer bağımlılıklarla mücadelesini takdire şayan buluyoruz, her zaman destekliyoruz. Bu mücadelenin uzun soluklu, çok zor yürütülen, azim ve dayanışma gerektiren bir mücadele olduğunun farkındayız” dedi.