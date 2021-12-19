125 yıllık bir aile hikayesi ​

Asırlık taş binaları, yüksek ağaçları, geniş bahçesi ve sakinlerine şefkatle yaklaşan kadrosu ile Darülaceze, “herkesin evi” misyonunu yaşatmak için çalışmaya devam ediyor. Sultan II. Abdülhamid’in özellikle Osmanlı-Rus savaşı sonrasında artan göç sonucu sokaklarda kalan kimsesiz çocukların, yaşlı ve sakatların bakımlarını sağlamak, gerekiyorsa eğitimlerini tamamlamak amacıyla 30 Mart 1890 tarihli fermanıyla kurulan kurum, bugün 450’nin üzerinde sakine ev sahipliği yapıyor. Yeni Şafak Pazar olarak bu tarihi kurumu ziyaret edip bir günümüzü geçirdik.

SIKILMAYA VAKİT OLMUYOR

Kurumun en genç ismi Yusuf Bey, en güler yüzlüsü Ali Bey, en okur-yazarı Aytekin Bey ve 40 yıllık daimi üyesi Ayşe Hanım; her biri nevi şahsına münhasır bu 450 kişi arasındaki isimlerden yalnızca birkaçı. Yusuf Ekinci, Darülaceze’nin en genç ve en dinamik üyesi olarak tanınıyor. Yaklaşık yedi senedir burada ikamet ediyor. Geçmişte aşçılık yaparak hayatını idame ettiren Yusuf Bey, geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu hayatını tekerlekli sandalyede sürdürüyor. Yusuf Bey, kurum içi rehabilitasyondan ziyade dışarıda olmaktan daha çok keyif aldığını söylüyor. Darülaceze, sağlık durumunu tehdit etmeyecek koşullarda dışarıdaki hayata destek almadan karışabilen kimi sakinler için böyle bir izin veriyor. Yusuf Bey de dilediği zaman kurum dışına çıkabilen sakinlerden biri. Kendi tabiri ile “eskisi kadar verimli olmasa da” tanıdığı mekanlarda, arkadaşlarının restoranlarında aşçılık tutkusunu devam ettiriyor ve bu şekilde rehabilite olduğunu söylüyor. Pandemi döneminde alınan tedbirler gereği giriş-çıkışlar kısıtlansa da aşılama sonrasında bakanlıktan gelen izinler sonucu yeniden dışarıdaki günlük hayata karışmaya başladığı için mutlu. Tüm zamanını Darülaceze’de geçiren sakinlerin ise pandemi öncesinde kurum tarafından sık sık gezilere götürüldüğünü söyleyen Yusuf Bey, kurumda geçirilen vakitle ilgili olarak da, “O kadar çok ziyaretçi geliyordu ki sakinler pandemi öncesinde sıkılmaya vakit bulamıyordu” diyor.

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Yusuf Ekinci

İNSANA YÜK OLURSUN DEVLETE OLMAZSIN

Ali Karcı, “Burada olmaktan mutlu musunuz?” sorusuna içtenlikle “mutluyum” diyen bir diğer sakin. Hiç çocuğu olmayan Ali Bey, eşinin vefatından sonra kendi isteği ile Darülaceze’nin kapısını çalanlardan. Kasketi altında sürekli gülen kısık gözleri ile “4 Kasım 2015’te teslim oldum” diyor buraya gelişini anlatırken. Gençliğinde inşaatlarda çalışmış, restoran işletmiş, araba alıp satmış. “Maddi durumum iyiydi, o zamanın parasıyla bir taksi plakası param vardı diyeyim siz anlayın… Ama bir kötü yanım; sigortam yoktu, sağlık gidince yavaş yavaş para suyunu çekti” diyor. Eşini kaybettikten sonra erkek kardeşinin evinde kalırken yük oluyorum endişesi ile rahat edememiş. Bir tanıdığından Darülaceze’yi duyduktan sonra sorup soruşturarak önce Cağaloğlu’ndaki Sosyal Hizmetler Kurumunu sonra onların yönlendirmesiyle burayı bulmuş. “Önceden önünden geçiyorduk, binayı görüyorduk ama içinde ne var bilmiyorduk” diyor. Geçirdiği felç sebebiyle sağlık problemleri yaşayan Ali Bey, burada iyileşmiş. Felçten kalan rahatsızlıklardan neredeyse tamamen kurtulan Ali Bey kurumun en aktif sakini olarak personele yardım etmekten mutluluk duyduğunu söylüyor, “Yemekhanede yardım etmeye çalışıyorum, gözcülük yapıyorum; susayana su veriyorum, dengesini kaybedenin koluna giriyorum. Çalışmazsam benim için zaman geçmez” diyor. Pandemi döneminden önce kurumda simitçilik görevini üstlenen Ali Bey, bu dönemde atölyeler ve ortak alanlarda kısıtlama olduğu için biraz sıkılmış olsa da süreç boyunca en ufak bir rahatsızlık yaşamadıklarını, kurumun ilk günden itibaren onları koruma altına aldığını söylüyor.

RESİMDEN SABUNA REHABİLİTE

Ayşe Yücel, 57 yaşında ve Darülaceze’nin tam kırk yıllık sakini. Yetiştirme yurdundan çıktıktan sonra ikinci yuvası Darülaceze olmuş. Kırk yılını burada mutlu mesut geçirdiğini söylerken, yüzünde gülücükler eksik olmuyor. Neredeyse tüm personelin adını teker teker sayarak hepsini çok sevdiğini de sözlerine ekliyor, “Burası bizim ailemiz gibi, çok güzel bakıyorlar bize. Ben yalan söylemem, bizde yalan gezmez. Hepsini çok seviyorum” diyor. Rehabilitasyonda uzun süre resim yapan Ayşe Hanım, şimdilerde ise sabunluk yaparak zamanını geçiriyor. “Resmi neden bıraktınız” diye sorduğumuzda, tüm çocuksuluğuyla yanıtlıyor: “Öyle kendim istedim, artık bıkmıştım!”

YARIM KALAN OKUMA HAYALİ

Aytekin Kavukçu, yaklaşık altı senedir Darülaceze’de ikamet ediyor. Kravat iğnesinden yaka mendiline kadar grand tuvalet şık bir beyefendi olarak karşılıyor bizi. Lise birde maddi yetersizlikten dolayı yarım bıraktığı eğitim hayatına kütüphanelerde devam eden Aytekin Bey okulu bırakmasını şöyle anlatıyor: “Anneanne ve dedemin yanında anne-babasız büyüdüm ben. Bunlar kıt kanaat geçinen insanlardı dolayısıyla zorunlu olarak, gözlerim dolu dolu okuldan ayrılmak zorunda kaldım. Bu benim içimde uktedir her zaman.” “Benim zararı olmayan ama çok faydası olan bir alışkanlığım var: okuma alışkanlığım” diyor Aytekin Bey, Darülaceze’de sakinleri arasında da böyle tanınıyor. “Aytekin Bey’i nerede buluruz?” diye sorduğunuzda sizi kütüphaneye yönlendiriyorlar. Kütüphanenin kurdu olmuş, artık okunacak ne varsa tüketmiş. Genellikle “bilinçte sıçramaya yol açan, çıtayı yükselten” diye tabir ettiği bilimsel kitapları okumaktan keyif alan Aytekin Bey, bir dönem Darülaceze’nin kütüphanesinde görev de almış. Kurumda kalan sakinlerin zaman zaman toplanarak “geyik muhabbeti” yaptıklarını ama kendisinin bundan hiç hoşlanmadığını, “Boş muhabbetler hiç bana göre değil” diyerek ifade ediyor.

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Ayşe Yücel

AŞI ÖNCELİĞİ VERİLDİ

Pandemi süresince bakanlığın önlemlerine ek olarak yemekhanede tek kullanımlık tabaklarda yine tek kullanımlık çatal-bıçaklar kullanılmış. Kurumun gıda mühendisleri tarafından yemek menüsünde de değişikliğe gidilerek sakinler için Covid-19’a karşı bağışıklığı güçlendirecek gıdalar hazırlanmış.

Türkiye’de ilk vaka görüldüğü an dışarıya kapılarını kapatan Darülaceze’nin çalışanlarına ve sakinlerine Sağlık Bakanlığı tarafından aşı önceliği verilmiş. Ocak 2021’de ilk doz aşılarını olan sakinlerin tüm dozları tamamlanmış. Şimdi kurum yavaş yavaş hem ziyaretçileri hem de stajyerleri kabule başlıyor.

Aytekin Kavukçu

KENDİNE YETEN BİR KURUM

Kuruluşundan bugüne kendi kendine yeten bir kurum olma misyonuyla hareket eden Darülaceze, ne devletten ne de kalan sakinlerden maddi bir pay almıyor. Giderleri karşılayabilmek adına Okmeydanı yerleşkesinin arkasında yapımı tamamlanan 7250 metrekarelik binanın; 900 yatak kapasiteli bir kız öğrenci yurdu, bir üniversiteye Gerontoloji bölümü kampüsü, otopark ve alışveriş merkezi olarak kiralanmasına karar verilmiş. Bu çok fonksiyonlu yapı ile kurum için gelir sağlanırken bir yandan da İstanbul’un eğitim, barınma ve park sorunlarına çözüm sunmak hedeflenmiş. Konsept projesi tamamlanmış olan yapının uygulama projeleri devam ediyor.

DARÜLACEZE’NİN 5 KATI

II. Abdülhamid’in talimatı ile inşa edilen ve kuruluşundan bugüne Türkiye’de sosyal hizmet alanında gelmiş geçmiş en büyük proje olma özelliğini taşıyan Darülaceze’ye iki büyük yerleşke daha eklenmesi planlanıyor.

Okmeydanı’ndaki tarihi bina ile aynı tarzda bir mimariye sahip bu şehrin içerisinde; rehabilitasyon merkezi, zihinsel engelli birimi, psikiyatrik tanılı birimi, yoğun bakım-gözlem birimi, yatağa bağlı birimi, bir amfi tiyatro, bin kişilik konferans salonu ve konaklama tesisleri ile çocukların ihtiyaçlarının sağlandığı bir de çocuk merkezi yer alacak. Akıllı şehir konseptinin uygulanacağı tesis; yavaş, yatay ve yaşanılabilir bir sosyal hizmet merkezi olarak büyüklüğü ile dünyada bir ilk olacak.

KENDİ MASKEMİZİ ÜRETTİK

Kurumda kalan sakinler vakitlerinin bir kısmını seramik, terzihane, resim, gazlı bez, dokuma ve el işi gibi atölyelerde geçirdikleri için el becerisi konusunda da oldukça tecrübeliler. Atölyelerde üretilen bazı ürünler satılmak üzere sergilenirken bazıları da müessesede ilgili alanlarda kullanılıyor. Özellikle pandeminin ilk günlerinde 450’nin üzerinde sakin ve 390’ın üzerinde personel için maske temininde zorluklar yaşadıklarını dile getiren Hamza Cebeci, Darülaceze’nin bu sorunda da kendi kendine yettiğini belirterek rehabilitasyon merkezlerinde çalışan 150 sakinin bez maske üretimi yaptıklarını söylüyor.