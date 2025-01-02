13 yıllık iç savaş 12 günde bitti

Rejim karşıtı grupların başkent Şam’a kadar ilerleyerek 8 Aralık’ta tüm kontrolü ele geçirmesiyle Beşşar Esed yönetimi devrildi. Esed, ülkesini terk ederek Rusya’ya sığındı ve Baas Partisi’nin 61 yıllık iktidarı sona erdi.

HALEP’TE BAŞLAYAN KIVILCIM

27 Kasım’da, HTŞ öncülüğündeki silahlı gruplar, Şam yönetiminin elindeki Halep’e yönelik büyük bir saldırı başlattı. Suriye’nin ikinci büyük kenti olan Halep, hem stratejik hem de ekonomik olarak büyük bir öneme sahipti. 2016’dan bu yana, muhalifler ile rejim güçleri arasında bu kadar büyük çaplı çatışmalar yaşanmamıştı. 30 Kasım’da kentin kontrolü sağlandı. Halep’teki çatışmalar, hızla diğer bölgelere sıçrayarak Suriye’nin farklı şehirlerine doğru yayıldı.

İDLİB VE HAMA’DA HIZLI İLERLEYİŞ

Halep’teki çatışmaların hemen ardından, muhalif gruplar, İdlib ve Hama illerine doğru ilerlemeye başladılar. 30 Kasım’da, muhalif gruplar, İdlib’in önemli noktalarından biri olan Han Şeyhun ilçesini özgürleştirerek bölgeyi tamamen kontrol altına aldı. Bu zafer, muhaliflerin etkisini artırarak, Suriye’nin kuzeyinde hükümet güçlerine karşı büyük bir darbe indirdi. Bu gelişmeyle birlikte, Hama ilinde de rejim güçleriyle çatışmalar şiddetlendi ve 5 Aralık’ta Hama şehir merkezi muhaliflerin eline geçti. Suriye’nin diğer bölgelerine olan ilerleyiş devam etti.

GÜNEYİN ÖZGÜRLEŞTİRİLMESİ: DERA VE SUVEYDA

Güney Suriye, özellikle başkent Şam’a ulaşım açısından büyük stratejik öneme sahipti. 6 Aralık’ta, Dera ilinde başlayan muhalefet hareketi, kısa sürede il merkezini rejimden geri aldı. Ardından 7 Aralık’ta Suveyda ilindeki tüm yerleşim yerleri de muhaliflerin kontrolüne geçti. Bu hızlı ilerleyiş, Suriye’nin güneyini tamamen muhaliflerin kontrolüne geçirerek başkent Şam’a yönelik

ciddi bir tehdit oluşturdu. Aynı gün, Kuneytra’da da yerel muhalifler, il merkezini ele geçirdi.

HUMUS ALINDI İSTİKAMET ŞAM

Rejim karşıtı gruplar, 7 Aralık’ta Humus ilinde de önemli bir zafer kazandılar. Humus, başkente giden stratejik yolun üzerinde bulunuyordu ve burada elde edilen başarı, başkent Şam’ı kuşatma açısından büyük bir adımdı. Aynı gün, başkentin güneyinde rejim karşıtı gruplar ilerlemeye başladı. Şam’ın banliyölerine giren muhalifler, 8 Aralık’a kadar başkentteki yönetimi sarsan bir dizi askeri hareketlilik gerçekleştirdi.

ŞAM ÖZGÜRLEŞTİRİLDİ

Başkent Şam’a doğru hızla ilerleyen muhalefet grupları, 8 Aralık sabahı itibarıyla başkentteki tüm kontrolü sağladı. Esed’in güçleri, başkentteki Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve uluslararası havalimanından çekildi. Şam’daki son savunma hatlarının çökmesiyle birlikte Esed yönetimi tamamen devrildi. Şam’ın muhaliflerin eline geçmesiyle, Esed’in uzun süredir sürdürdüğü

yönetim son buldu.

ESED KAÇTI

Şam’daki kontrol kaybı sonrasında Beşar Esed, ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Rusya, Esed’in Moskova’ya sığındığını ve burada siyasi sığınma talep ettiğini duyurdu. Esed’in kaçışı, yıllardır süren savaşın ardından Suriye’deki Baas Partisi yönetiminin sonunu getirdi. Esed yönetiminin başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, kurulan yeni hükümetle işbirliği yapmaya hazır olduklarını açıkladı.







