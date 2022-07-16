15 Temmuz kitaplığı büyüyor

Hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. O gece meydanlara inip vatanı FETÖ’cü hainlerin elinden alan milletimiz tarihte eşine az rastlanan bir destan yazdı. 15 Temmuz 2016 gecesi her meydan, sokak, köşebaşı ve yol içinde onlarca gerçek ve sıra dışı hikâyeyi barındıran yerler oldu. Gerçeğin kurguyu alt ettiği o geceden sonra eli kalem tutan pek çok kişi bu destanın bir ucundan tutup tarihe not düşmeye başladı. Kimi gerçek hikâyelerden yola çıkarak belgesel kitaplar yayınladı kimi ise kurguyla gerçeği harmanlayıp o geceyi anlattı.

15 Temmuz’la ilgili önümüzdeki yıllarda daha fazla eserin okurla buluşacağından şüphe yok. Çünkü tarihin akışını değiştiren o geceyi zihninde ve ruhunda demlendiren ve zamanı gelince yazacak kalem ehli, ilham perilerinin yaşadıkları travmayı atlatıp gelmesini bekliyor. Bazı yazarlar ise kitaplarını çoktan okurların beğenisine sundu. Farklı tarzlarda ve alanlarda yazılan, tarihe not düşen bu çalışmaların bazılarına yakından bakalım.

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Yeniden Diriliş / 15 Temmuz

Yasemin Asan/Mevsimler Kitap

Yenişafak muhabiri Yasemin Asan daha önce Ankara’daki sivil şehitlerin aileleriyle görüşerek 15 Temmuz’da Şehit Düştüler Başkenti Düşürmediler kitabını yayınlamıştı. Her fırsatta o gecenin kahramanlarıyla görüşerek belge toplayan Asan, bu sefer 15 Temmuz’un en önemli şahitleri olan gazilerle görüşerek Yeniden Diriliş – 15 Temmuz kitabını kaleme aldı. 44 gaziyle yaptığı görüşmelere çalışmasında yer veren Yasemin Asan, önsözde kurduğu şu cümleler kitabın amacını da özetliyor “Ezanına, bayrağına ve vatanına canını feda etmek için çıktıkları yolda gazi olarak evlerine geri döndüler. Gaziler, ‘Vatan için bir ayak, bir kol feda olmuş çok mu? Canım feda olsun’ diyorlar. Hepimiz 15 temmuz şehitlerine, gazilerine ve sokağa çıkan her bireye çok şey borçluyuz. O geceyi unutmayacağız, unutturmayacağız.”

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15 Temmuz’u şahitlerin birinci ağızdan cümleleriyle anlatarak tarihe kayıt düşen Yeniden Diriliş – 15 Temmuz, 44 gazinin darbe haberini nasıl aldıkları, nasıl yaralandıkları, o geceki mücadeleleri ve tedavi süreçleri ile unutamadıkları anları anlatıyor. Arapçaya da çevrilen kitap, geleceğe bırakılan önemli bir belge olarak karşımızda duruyor.

Asırlık Gece / Belgeler ve Deliller Işığında 15 Temmuz Darbe Girişimi

Hüseyin Aydın/Turkuvaz Kitap

15 Temmuz darbe davalarına katılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatlığını da yapan Hüseyin Aydın, Asırlık Gece kitabında 15 Temmuz’u dava dosyalarına yansıyan deliller ve belgelerle sunuyor. Darbe girişimini hazırlık safhasından gerçekleşme safhasına dek adım adım ele alan kitapta delili olmayan hiçbir bilgi yer almıyor. O gece başından sonuna arka planda neler oldu, darbe girişiminde kimler hangi görevleri üstlendi, FETÖ’nün bağlantıda olduğu üst düzey TSK üyeleri kimlerdi gibi soruları bütüncül bir şekilde veren Asırlık Gece, 15 Temmuz’la ilgili önemli bir kaynak kitap olma özelliği taşıyor.

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Yarım Aşklar Ülkesi

Harun Çolak/Mihrabad Yayınları

Bir başka roman ise Harun Çolak’ın kaleme aldığı Yarım Aşklar Ülkesi. Yazarın ilk romanı olan kitap, darbecilerin karşısına çıkan iki yiğit Çerkez Hasan ve Ömer Halisdemir’in birbirinin iz düşümü olan kahramanlıkları ve şehadetlerini konu ediyor. İlk bölümde 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde yaşanan darbe girişiminin perde arkasının anlatıldığı Yarım Aşklar Ülkesi’nde, darbenin seyrinin değişmesinde etkili olan binlerce kahramanın ve özellikle Ömer Halisdemir’in şahsında tezahür eden destansı şahlanışı gözler önüne seriliyor.

Darbeci Semih Terzi’yi tıpkı Çerkez Hasan gibi alnının ortasından vuran Ömer Halisdemir’in idealleri ve vatana adanmış ömrü roman içinde ustaca işlenirken, gelecek nesillere örnek bir kahraman modeli ortaya konuluyor.

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İkinci bölümde ise Ömer Halisdemir’le tarihi bir kişilik olan Çerkez Hasan’ın hayatındaki benzer yönleri ele alınıyor. Harun Çolak romanında vatan hainlerinin karşısına her zaman bir vatanseverin çıkacağını ve onlardan hesap soracağını, gerektiğinde bu uğurda canını seve seve verebileceği gerçeğini okura hatırlatıyor.





Siber Kahramanlar

Feyza Şahin/Erdem Yayınları

Siber Kahramanlar, teknolojinin hayatımızın her alanına girdiği ve özellikle yeni nesli şekillendirdiği şu dönemde 15 Temmuz’u bir teknoloji hikâyesiyle anlatan önemli bir çalışma. Ortaokul öğrencileri için uygun olan roman, Ayşe ve Oğuz’un bilişim ödevlerini yaparken karşılaştıkları bir sorunun ardından dijital ortamda gerçekleşen mücadeleye odaklanıyor. Pelerinsiz kahramanlar olan siber suçlarla mücadele polisleri ile Kara Kapşon arasında geçenler hepimize çok tanıdık geliyor. Kitap, 15 Temmuz’u çocuklara ve gençlere onların seveceği farklı bir hikâye üzerinden anlatıyor.

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Generallerin Gecesi

Muhittin İzzet Kandur/Pasifik Yayınları

Amman’da dünyaya gelen Muhittin İzzet Kandur, kariyerini Hoolwood’un zirvesine kadar taşıdı. Sinema yapımcısı, yönetmen, yazar, müzisyen ve çok iyi bir binici olan Kandur, İngiltere’de yaşayan, Türkçe bilmeyen biri olarak 15 Temmuz’u basından ve televizyonlardan takip etti. Kandur hayatını Batı dünyasının elitleri arasında geçirmiş müslüman bir yazar olarak o gece nefesini tutmuş Türkiye’de olan biteni izleyen tüm Müslümanların hissettiğini kaleme aldı ve ortaya Generallerin Gecesi çıktı. Eser, Londra’da, Hoolwood’da dünya starları arasındaki, müslüman bir yazarın gözünden direnişin romanı olarak yayınlandı. 15 Temmuz’la ilgili yurt dışında yazılan ilk ve tek roman olan kitap, o gece verilen direnişin dünyada ve İslam dünyasındaki yansımasını ortaya koyuyor.