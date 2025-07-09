Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre 15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz Salı günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.