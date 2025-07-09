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Resmi Gazete'de yayımlandı: 15 Temmuzda bazı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak

Resmi Gazete'de yayımlandı: 15 Temmuzda bazı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak

00:579/07/2025, Çarşamba
DHA
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15 Temmuz'da bazı toplu taşımaların ücretsiz olması Resmi Gazete'de yayımlandı.
15 Temmuz'da bazı toplu taşımaların ücretsiz olması Resmi Gazete'de yayımlandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bazı metro seferlerinin ücretsiz olması hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre 15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz Salı günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.



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