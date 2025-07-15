15 Temmuz’u unutturmamak için konserler verdim

“İstanbul”, “Cumhuriyet Güneşi”, “Sonsuza Kadar İstanbul”, “Akıncılar”, “Hagia Sophia” ve “Yedi Renk” adlı eserlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda esere imza atan ünlü piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, “15 Temmuz’u akla karanın, doğruyla yanlışın, kıldan ince kılıçtan keskin, tüm sırların anlatıldığı bir sırat köprüsü olarak görüyorum. İlk andan itibaren bunun bir kalkışma olduğunu fark ettim ve bu kalkışmanın beni ne kadar derinden etkilediğini anlatamam” dedi.

CANLI TUTULMASI GEREKİYOR

15 Temmuz şehitleri anısına konserler verdiğini söyleyen Uğurlu, bu konunun tam olarak idrak edilip canlı tutulması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Sanatçının en büyük görevi, misyonu, düşüncesi, bir anıt bir eser bırakarak, konserlerini vererek, insanları bu tür olaylara karşı şuurlu ve bilinçli olmaya, pür dikkat olmaya davet etmek. Bunu yaptım. Aşağı yukarı bir seneden fazla bir süre, 15 Temmuz şehitlerimizin hatırasına, köprüde ve polis karakolu önünde hayatını kaybedenleri, başka noktalarda sonsuzluğa uğurladığımız insanlarımızı rahmetle anarak bu konserleri gerçekleştirdim.”

Genç müzisyenlere, genç sanatçılara da tavsiyelerde bulunan Uğurlu, “Bu toplumun menfaatlerini, bu toplumda yaşayan insanların menfaatlerini, en az kendi menfaatleri, kendi duyguları kadar savunmak, tarihine, kültürüne vakıf olarak yetişmek yani Osmanlı'yı, Selçuklu'yu, bütün Anadolu uygarlıklarını çok iyi bilerek kendilerini yetiştirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Sanatçıların da eserler üretmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

15 Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe girişiminin bir daha bir daha yaşanmamasını dileyen Uğurlu, “15 Temmuzlar bir daha olmasın” diyerek sözlerini tamamladı.







