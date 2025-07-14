İbrahim Çallı sergisi Çal ilçesinde

“Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri” başlığıyla hayata geçirilen sergi dizisinin ilk durağı olarak, Türk resim sanatının en önemli isimlerinden İbrahim Çallı’nın doğum yeri olan Denizli’nin Çal ilçesi seçildi. 143. doğum gününde Çallı’yı anmak üzere 12-13 Temmuz tarihlerinde Türkiye İş Bankası Çal Şubesi’nde düzenlenen sergide, sanatçının “Gül Koklayan Kadın”, “Manolyalar”, “Balıkçılar” ve “Peyzaj-Bebek İskelesi Önü” gibi eserlerinin yer aldığı özel bir seçki sunuldu. ‘Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri’nin bir sonraki durağı, Muğla’nın Milas ilçesinde, 26-27 Temmuz tarihlerinde Türkiye İş Bankası Milas Şubesi’nde gerçekleştirilecek.