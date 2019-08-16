Hayat 17 Ağustos manşetlerinin hepsi elinde
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17 Ağustos manşetlerinin hepsi elinde

BŞEÜ Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurfeddin Kahraman, 17 Ağustos 1999'dan itibaren iki ay süresince gazetelerde yer alan haber ve görsellerden oluşan arşiviyle Marmara Depremi'nin acılarının unutulmamasını, yaşanan acıların tekrarlanmamasını amaçlıyor. Prof. Dr. Kahraman, "Bu gazetelerin arasındaki manşet diyor ki 'Devlet enkazın altında.' Bunu attırmamamız lazım. Buna sebep olmamamız gerekir. Deprem bir doğal afettir ve gereği neyse onlar yapılabilir, yapılmaz değil" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
BŞEÜ Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurfeddin Kahraman
BŞEÜ Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurfeddin Kahraman

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurfeddin Kahraman, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi ile ilgili gazete kupürleri ile görselleri halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla arşivledi.

Depremde yakınları ve arkadaşlarından bazılarını kaybeden Kahraman, Marmara Depremi'ni olaydan bir saat sonra haber alarak eşiyle bu bölgeye gittiğini söyledi.

Büyük bir yıkımla karşılaştıklarını belirten Kahraman, "Oraya vardığımda yakınlarımın vefat ettiğini öğrendim. O gece gördüğüm manzarayı anlatmakta gerçekten zorlanıyorum. Bir mukavva, bir yastık veya başını koyabileceği bir şey bulan Derince'nin dağlarına, tepelerine çıkmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Kahraman, deprem bölgesini gezmeye başladığını ve

2 ay boyunca gazete manşetlerini arşivledi

17 Ağustos 1999 ve takip eden iki ay boyunca gazeteleri arşivlediğini, bunları ders materyali olarak da kullandığını dile getiren Kahraman, şöyle devam etti:

  • "Deprem vesilesiyle sergi yapma kararı aldım çünkü ona yönelik depremlerle ilgili halkın bilinç ve bilgi düzeyinin çok zayıf olduğu kanaatindeyim. Bunun düzeltilmesi gereği vardır. Özellikle okullarımızı bu konuda üst düzey bilgilendirme açısından sorumlu olarak görüyorum. Bu serginin amacı, bilinçlendirme ve bilgilendirme çabalarına farklı bir boyut ekleyebilmekti. 17 Ağustos 2009'da Burdur'da sergi açtım. Buralardan bir ders alabilme, bu yönde bilgi düzeyimizi geliştirme, çoğaltma çabasına farklı bir boyut kazandırma amacım vardı."

Depremle nasıl yaşayacağız; insanımıza bunu öğreteceğiz

Prof. Dr. Kahraman, depremin anlatabilecek çok fazla yönünün bulunduğunu ve bir metot olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'de deprem riskinin yüksek olduğunu hatırlatan Kahraman, "Türkiye'nin mutlak surette doğal afetlere karşı bir senaryosu olmalı. Önceden kararlaştırılmış, tatbik edilmiş ve tatbikatı yapılmış mutlaka uygulamalar devreye sokulmalıdır. Böyle olmazsa maalesef bu gazetelerin attığı başlıkları yeniden atmak zorunda kalırız, tarih hep tekerrür eder" dedi.

Kahraman, Marmara Depremi'nin bölgesel çapta olduğunu belirtti. Kahraman, şunları kaydetti:

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  • "Bu gazetelerin arasındaki manşet diyor ki 'Devlet enkazın altında.' Buna sebep olmamamız gerekir. Deprem bir doğal afettir ve gereği neyse onlar yapılabilir, yapılmaz değil. Bugün bile insanlarımızın depreme bakış açılarını sınayan birtakım sohbetler sırasında bakıyorum, her şeyi kaderciliğe bağlıyorlar. Depremle nasıl yaşayacağız; insanımıza bunu öğreteceğiz."

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