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Hayat

17 ülkeden balonlar Nevşehir’de havalanacak

Kültür Sanat Servisi
04:00 - 6/08/2024 Salı
Güncelleme: 06:52 - 6/08/2024 Salı
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kültür ve Turizm Bakanlığının Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin yedinci durağı Nevşehir Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor. Şehir merkezi, ilçe ve beldelerde düzenlenen sergi, konser, tiyatro ve atölye çalışmalarıyla renklenen festival, 8 Ağustos’ta görsel şölen sunacak. Sıcak hava balonlarıyla ünlü şehir, 8-11 Ağustos arasında programa dahil olan Uluslararası Balon Festivaline ev sahipliği yapacak. Etkinlik kapsamında İsviçre, Slovenya, Brezilya, Fransa, Almanya, Avusturya başta olmak üzere 17 ülkeden figürlü sıcak hava balonları dört gün boyunca gösteri uçuşu yapacak.


#Nevşehir
#balon
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
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