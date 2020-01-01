180 yıllık hikaye

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi tarafından fotoğrafın bulunmasından sonra gerçekleşen ilk gezinin 180. yılına özel hazırlanan «Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl» başlıklı sergi yeni yılda da devam edecek. Küratörlüğünü Engin Özendes›in üstlendiği sergide, 1839 yılının Ekim ayında Marsilya Limanı’nda başlayan ve 6 ay süren ilk fotoğraf gezisine atıfla fotoğraf sanatçıları Coşkun Aral, Laleper Aytek, Ali Borovalı, Murat Germen, Sinan Koçaslan, Yusuf Sevinçli, Alp Sime, Lale Tara, Serkan Taycan ve Cem Turgay’ın aynı rota üzerindeki tarihi kentlerde çektikleri fotoğraflar bir araya getirildi. Fotoğrafın bulunduğu yıl kabul edilen 1839’da Marsilya’dan Doğu’nun tarihi şehirlerine ve medeniyetlerine uzanan ilk fotoğraf yolculuğu başladı.

İZLENİMLER KİTAP OLMUŞTU

Fransız ressam Emile Jean Horace Vernet, diorama tekniğini bulan isimlerden ressam Charles Marie Bouton ve daguerreotypist Frederic Auguste Antoine Goupil-Fesquet, 1839 yılının Ekim ayında fotoğraf çekmek üzere Marsilya Limanı’ndan yola çıkıp Livorno, Malta, Siros, Paros, Naksos, Santorini, İskenderiye, Kahire, Luksor, Süveyş, Sina Dağı, Gazze, Beytüllahim, Kudüs, Nablus, Sayda, Deyrülkamer, Şam, Trablusşam, Baalbek, Beyrut, Larnaka, Rodos, Kos, İzmir, Çanakkale, İstanbul ve Roma’dan geçti. Ekip bundan tam 6 ay sonra 1840 yılının Nisan ayında Marsilya’ya geri döndü. Frederic Auguste Antoine Goupil-Fesquet, bu seyahatin izlenimlerini 1843’te yayımlanan Voyage d’Horace Vernet en Orient (Horace Vernet’nin Doğu Seyahati) adlı kitabında aktardı. Sergi, 1 Mart 2020’ye kadar ziyaret edilebilecek. Pera Müzesi salıdan cumartesiye 10.00-19.00, pazar ise 12.00-18.00 saatleri arasında gezilebiliyor. Müze cuma günleri 18.00-22.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebiliyor.

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