Hayat 20 lirayla yapılabilecekler
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20 lirayla yapılabilecekler

20 lira ile birçok şey yapılabilir. Ne az ne çok olan 20 lira insana kendini zengin veya fakir hissettirmez. İşte 20 lirayi sevmemizin nedenleri...

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20 lira
20 lira

20 liranın neden en keyif veren kağıt para olduğunu sizler için derledik:

Yerini bilir

En keyifli paradır 20 lira. Ne az para hissi yaşatır, ne çok harcatır. Ne zengin hissettirir ne de fakir.

Ağırbaşlıdır

20 liramız kendi halinde takılır. Ne 5 lira gibi yanına birini arar ne de 50 lira gibi başına buyruk tek başına gezer.

İsviçre çakısı gibidir

20 liraya güvenip yemek de yiyebilirsin, dışarı da çıkarsın, sinemaya da gidersin; her şeye yetecek gücü olan bir süper kahramandır. Yakın arkadaşı 10 lira gibi nefes daraltmaz, ferah hissettirir.

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