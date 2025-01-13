2024’te bağımsız yayıncılar da büyüdü

Çukurova 17. Kitap Fuarı›nda konuşan Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, bağımsız yayıncıların geçen yıl 413 milyon 860 bin kitap ürettiğini belirtti. Kitaba dair her şeyin iyileştirilmesi ve geliştirilmesinin son derece önemli olduğuna dikkati çeken Kocatürk, 2022 yılında yaşanan olumsuzluklar nedeniyle kitap üretiminin düştüğünü, son iki yılda büyüme kaydettiğini dile getirdi. Bağımsız yayıncıların 2023’te kitap üretiminin 400 milyon olduğunu belirten Kocatürk, “2024 yılında bağımsız yayıncılarımız 413 milyon 860 bin kitap üretmiş. 2023 yılıyla kıyasladığımızda yüzde 3,38’lik bir üretim büyümesi var. 2022 yılındaki gerilemeden sonra 2023 ve 2024’te yayıncılıkta bir toparlanma görülüyor” diye konuştu. 2024 yılında yaklaşık 700 milyon kitap üretildiğini anlatan başkan, kişi başına ortalama 8 kitap düştüğünün altını çizerek, “Her yerde ‘kitap okumuyoruz’ diye bir şehir efsanesi var. Bu rakamlar o şehir efsanesini çürüten rakamlar. 2024 yılında 92 bin 560 yeni kitap yayımlanmış” dedi.