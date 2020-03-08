21. yüzyılın dijital bit pazarları

Moda Dünyası, trendleri, moda haftaları, sokak sitilleri ile hayata renk katmaya devam ederken, bu sektörün en öncelikli konusu olan sürdürülebilirlilik ve çevreye verdiği zararlar yeni bir trendin de fitilini ateşledi. Kaynakların azalması ve Dünya trendlerinin bilinçli tüketim yönünde gelişmesi ikinci el satın almaya önemli bir ivme kazandırdı. Giyimden, teknolojiye, otomobilden mobilyaya 500 milyar doları bulan ikinci el pazarının ilk sırasında da yüzde 49’luk dilimle moda ve tekstil ürünleri yer alıyor. Gezegenimizde çevreci duyarlılığın her geçen gün artması ile tüketiciler doğayı korumak ve aşırı tüketimi önlemek adına da ikinci el ve vintage parçaları tercih etmeye başladılar. Gerek vintage gerekse ikinci el olarak satılan moda ürünlerini mağazaların ardından online platformlarda da büyük bütçeli siteler olarak yerini aldı. Online alışveriş sitesi Asos’un yayımladığı bir araştırmaya göre, dünya nüfusunun yüzde 70’i ikinci el ya da vintage moda ürünleri kullanıyor. Böylelikle her yıl 1 milyon tondan fazla giyim ve tekstil ürünü çöp olmaktan kurtulurken, satış rakamlarının 19 milyar doları bulduğu devasa yeni bir sektör oluşturuyor. Öyle ki, dünyanın en büyük ikinci el giyim ürünleri satan sitelerinden biri olan Thredup’ın raporuna göre söz konusu pazar büyüklüğünün 2021 yılına kadar 33 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

HER ŞEY ÇEVRE İÇİN Mİ?

Tüketim hızının önüne geçilemez bir boyuta geldiği çağımızda çoğu zaman ihtiyacımızdan fazlasını alıyoruz. İhtiyaçtan dolayı satın alma kültürü bir çoğumuz için geri de kaldı bile. Kapitalizm ile birlikte yoğun bir pazarlama bombardımanına maruz kalan çağımız insanı alışverişi bir alışkanlık haline getirdi. Satın aldıkça daha da doyumsuzlaştığımızın farkına varmadan tüketmenin “hazzını” yaşıyoruz. Sadece iki kere giydiğimiz ve sonrasında ne yapacağımızı bilemediğimiz onlarca kıyafet ve tıka basa bir dolapla, bütçemizin önemli bir kısmını da bilinçsizce kullanmış oluyoruz. Ne var ki ikinci el alım satım kültürünün Avrupa ve Amerika’dan sonra ülkemizde de gelişmeye başlaması ile giymediklerimizi satabileceğimiz ve az kullanılmış ürünleri daha ucuza alabileceğimiz platformlar bu çılgınlığa az da olsa bir panzehir oluyor. Bir yandan tüketimi yavaşlatırken bir yandan da çok büyük bütçeli yeni bir pazar oluşturuyor. Türkiye’de dahi ikinci el pazarının 100 milyon doları bulması, bu pazarın sadece iyi niyetli çevreci ve bilinçli tüketimin neticesi olmadığını düşündürüyor. Sizin eskileriniz bu kadar büyük bütçeli bir pazar oluşturmasının ardında gizli başka sebepler olduğu da aşikar. Bir yandan kullanmadığı ama atmaya da kıyamadığı eski eşyalarını online platformlarda kolayca satarak gelir elde ederken, bir yandan da elde ettiği gelirle yenilerini alarak hızla değişen modayı da yakından takip edebiliyor.

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DOLABINI NAKİTE ÇEVİRME İMKANI

Türkiye’de önde gelen ikinci el giysi sitesi ModaCruz’a yatırım yapan Yemeksepeti.com CEO’su Nevzat Aydın girişimlerin alış veriş dışında önemli bir görev de üstlendiğini belirterek; paylaşım ekonomisi kavramı çerçevesinde kaynak kullanımının azaltılmış olduğunu vurguladı. Sektörde ModaCruz, Dolap, Gardrops, Ortakdolap gibi popüler oyuncular yerli ve yabancı ciddi yatırımlar almaya devam ediyorlar. En çok ayakkabı ve çantanın alınıp satıldığı sektörde yaklaşık 5 milyon kadın alışveriş yapıyor. Her gün binlerce yeni ürün eklenen sitelerde fiyat pazarlığı yapılabilirken ürünlerin orijinalliği de platform garantili oluyor. Nihayetinde niyetiniz, ister dolabınızı nakde çevirirken bir yandan da güncellemek olsun; isterse kullanılmayan kıyafetleri sahiplendirmek olsun, tüketimi azaltarak doğal çevremize ve bütçemize olumlu katkıları ile desteklenmesi ve geliştirilmesi gereken bir sektör.

İKİNCİ ELDEN ÜNLÜ MARKAYI GİYME KOLAYLIĞI

Teknolojinin ve sosyal medyanın moda üzerindeki etkisi ile tüm markaların koleksiyonlarına kolayca ulaşılırken, lüks ürünlerin bilinirliği ve görünürlülüğü de hiç olmadığı kadar arttı. Bir kaç yıl öncesine kadar sadece vintage mağazalar da trend olma adına satılan ikinci el ürünler, teknolojinin de ilerlemesi ile online mecralarda kolayca alınıp satılabilen koca bir sektöre dönüştü. Özellikle lüks markaların yeri geldiğinde bir araç fiyatına ulaşan ürünlerini satın almak imkansızken, uygun fiyatlı ikinci elleri moda takipçileri açısından ulaşılabilir, muhteşem bir fırsata dönüşüyor. Sadece Burberry, Gucci, Micheal Kors, Louis Vuittion, Chanel gibi lüks markalar değil; Zara, Mango, Nike ve Adidas gibi hazır giyim markaları da pazarda çok iyi alıcı buluyor. Spor ayakkabıları ile ilgi veriler toplayıp analizler yapan Campless şirketinin raporuna göre, 2016 yılında sadece Amerika’da 9 milyon ikinci el ayakkabı satılmış. Bu satışlardan 1,2 milyar dolar elde edilmiş.