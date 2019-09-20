Hayat 22 Eylül Ankarada Arabasız Kent Günü olacak
KÜLTÜR SANAT

Avrupa Hareketlilik Haftası Ankara programı

22 Eylül Ankara’da 'Arabasız Kent Günü' olacak

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Bu kapsamda, 22 Eylül günü bazı caddeler trafiğe kapatılarak “Arabasız Kent Günü” ilan edilecek ve büyük kent turu düzenlenecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankara, özellikle kamu kurumlarının iş çıkış saatlerindeki yoğun trafiğiyle biliniyor.
Ankara, özellikle kamu kurumlarının iş çıkış saatlerindeki yoğun trafiğiyle biliniyor.

Hareketlilik haftası, Avrupa genelinde kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya, bireylerin daha fazla hareket etmesini sağlamayı kolaylaştırmaya teşvik etme amacını da taşıyor.

2019 Avrupa Hareketlilik Günü’nün teması “Birlikte Yürüyelim” olarak belirlendi. EGO Genel Müdürlüğü de 16-22 Eylül günleri arasındaki Avrupa Hareketlilik Günü kapsamında halk sağlığı ve yaşam kalitesi temelli bilinç oluşturmak üzere çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Etkinliklerin en büyüğü, 22 Eylül Pazar günü Bahçelievler 7. Cadde (Aşkaabat Caddesi) ve Tunalı Hilmi Caddesi araç trafiğine kapatılarak “Arabasız Kent Günü” ilan edilecek. Trafiğe kapalı alanlara yaya ve bisikletle girilebilecek.

Ankara şehir görünümü.

Yine 22 Eylül’de, saat 18’de Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, AB üyesi ülkelerin büyükelçi ve diplomatlarının katılacağı “Büyük Ankara Turu” yapılacak. Oluşturulan kortej, yürüyerek Tunalı Hilmi Caddesinden belirlenen güzergahla Anıtkabir yanında bulunan Anıtpark’a ulaşacak ve Haluk Levent konserini izleyecek.

Yürüyüşün son bölümüne Anıtpark’ta konser verecek olan Haluk Levent de katılacak. Etkinlikler kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi, günü boyunca ve konser sırasında çekilen fotoğraflar değerlendirme sürecine tabi tutularak en güzel üç fotoğraf sahibine sahnede bisiklet hediye edilecek.

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