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24’üncü Randevu’ya davetlisiniz

Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 18-22 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen 24. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali başladı.

04:00 - 20/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 02:42 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Bu yıl odak ülkenin İspanya olduğu festivalde “İspanya’ya Bak Dünyayı Gör”, “Türk Sineması’na Bir Bakış”, “Pedro Almodovar Seçkisi’” ve TÜRSAK Vakfı’nın düzenlediği bir başka yarışma olan Geleceğin Sineması’nda destek alan filmlerin gösterildiği “Geleceğin Sinemacılarından Kısalar” bölümleri yer alacak. AKM Yeşilçam Sineması’nda gerçekleştirilecek gösterimler ile soru cevap etkinliklerinin yanı sıra, Nişantaşı Üniversitesi’nde yapımcı buluşması, Türsak Vakfı’nda da atölye etkinlikleri olacak. 21 Aralık 2023 Perşembe günü saat 19.00’da ATLAS 1948 Sineması’nda gerçekleşecek ödül töreni, “Dali’yi Beklerken” filminin gala gösterimi ile sona erecek.


Kültepe'de dikkat çeken keşif: Kazı sırasında ortaya çıktı! Burada olması imkansız
Kültepe'de dikkat çeken keşif: Kazı sırasında ortaya çıktı! Burada olması imkansız

Tarihi 6 bin yıl öncesine dayanan, Anadolu'nun ilk yazılı tabletlerinin bulunduğu Kültepe Kaniş Karum Ören Yeri'nde, kazı çalışmalarında ortaya çıkan birçok bitki türü yerli ve yabancı uzmanlar tarafından incelenerek, bilim dünyasına katkı sağlanıyor. Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, "Kazılarda göze görünmeyecek birçok unsuru çalışan bilim insanları var. Çeşitli hayvanlar, bitkiler ve madeni kalıntılar gibi birçok unsur kazılarda ortaya çıkıyor. Bunlar arasında günümüzde burada olması imkansız birçok meyve ve sebze de var. Fındık, zeytin ya da bu bölgeye has olmayan çoban püskülü gibi birçok bitki, kazılarda karşımıza çıkabiliyor" dedi.


#Sergi
#TÜRSAK
#Film Festivali
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