24’üncü Randevu’ya davetlisiniz

Bu yıl odak ülkenin İspanya olduğu festivalde “İspanya’ya Bak Dünyayı Gör”, “Türk Sineması’na Bir Bakış”, “Pedro Almodovar Seçkisi’” ve TÜRSAK Vakfı’nın düzenlediği bir başka yarışma olan Geleceğin Sineması’nda destek alan filmlerin gösterildiği “Geleceğin Sinemacılarından Kısalar” bölümleri yer alacak. AKM Yeşilçam Sineması’nda gerçekleştirilecek gösterimler ile soru cevap etkinliklerinin yanı sıra, Nişantaşı Üniversitesi’nde yapımcı buluşması, Türsak Vakfı’nda da atölye etkinlikleri olacak. 21 Aralık 2023 Perşembe günü saat 19.00’da ATLAS 1948 Sineması’nda gerçekleşecek ödül töreni, “Dali’yi Beklerken” filminin gala gösterimi ile sona erecek.
Arşiv.
#Sergi
#TÜRSAK
#Film Festivali
1 saat önce