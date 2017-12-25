28 Şubat döneminde Abdülhamit'ten kalan kitaplar çöpe atılmış

Prof. Kemal Alemdaroğlu’nun rektörlüğü döneminde, Alman İmparatoru İkinci Wilhelm’in Sultan Abdülhamit’e hediye ettiği kitaplar ve daha binlerce nadir eser çöpe atıldığı ortaya çıktı.

Murat Bardakçı, Habertürk'teki köşesinde 28 Şubat döneminde yaşanan kitap katliamını anlattı.

Prof. Kemal Gürüz’ün YÖK’ün Başkanı, Prof. Kemal Alemdaroğlu’nun İstanbul Üniversitesi’nin rektörü ve Prof. Meral Alpay’ın da Üniversite Kütüphanesi’nin başında bulunduğu 28 Şubat döneminde kütüphanenin “Nadir Eserler Bölümü”nde bulunan binlerce kitap çöpe atılmış.

Prof. Alemdaroğlu’nun rektörlüğü döneminde fakültelerin kıymetli eserlerin bulunduğu ve onbinlerce cildi barındıran seminer kitaplıkları “yer sıkıntısı” gerekçesi ve rektörün talimatı ile kapatıldı, kitaplar kolilere doldurulup mahzenlere atıldı.

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1999 depreminde de İstanbul Üniversitesi kütüphanesinin Nadir Eserler Bölümü'ne ait binanın hasar gördüğünü hatırlatan Bardakçı, binanın hasar görmesi bahane edilerek buradaki kitaplar da boşaltıldı ve bina restorasyona alındı ve senelerce kapalı bırakıldığını aktardı.

Sultan Abdülhamit'in kitapları kolilerin içinde.

Yazının devamında ise Sultan Abdülhamit döneminden kalan kitaplara ne olduğu şöyle anlatılıyor:

"Bu binlerce kitabın âkıbetini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Taksim’deki Atatürk Kitaplığı’nın müdürü Ramazan Minder, bundan birkaç ay önce ortaya çıkardı. Bazı kitap kolleksiyonerleri, çöpe atılan koliler dolusu kitapları bulmuş, satın almış ve kendi kütüphanelerine koymuşlardı. Sultan Abdülhamit’e ait olan eserlerin toparlanabildiği kadarının yeniden bir kütüphaneye gitmesi için gerekli finansmanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş sağladı ve Atatürk Kitaplığı’nın müdürü Ramazan Minder 4 bin 500 kadar eseri geçtiğimiz aylarda satın alarak başında bulunduğu Atatürk Kitaplığı’na yerleştirdi."

Çöpe giden kitapların iç kapağında yer alan ve Yıldız Kütüphanesi’ne ait olduklarını gösteren demirbaş kaydı.