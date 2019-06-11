Hayat 300 yıllık Aya Nikola Kilisesi restore edilecek
KÜLTÜR SANAT

300 yıllık Aya Nikola Kilisesi restore edilecek

Yaklaşık 300 yıl önce balıkçıların koruyucu azizine adanarak inşa edildiği belirtilen Bodrum'un kültür değeri Aya Nikola Kilisesi, aslına uygun başlatılacak rekonstrüksiyon projesiyle turizme kazandırılacak.

Haber Merkezi AA
Aya Nikola Kilisesi
Aya Nikola Kilisesi

1969 yılında inşa edilen ek yapı öncesi sünger deposu, daha sonra sinema ve halk eğitim merkezi olarak kullanılan bina, Pamukkale Üniversitesinin verdiği çürük raporu sonucunda boşaltılmış ve kontrollü yıkım işlemi gerçekleştirilmişti.

Çalışmalar en kısa sürede başlayacak

Orijinal temel duvarları bu yıkım sonrasında ortaya çıkarılan Hilmi Uran Meydanı'ndaki Aya Nikola Kilisesi'nin restore edileceği belirtildi.

Kilisenin restore edilmesi amacıyla girişimleri başlatan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da desteklediği proje kapsamında çalışmaların en kısa sürede başlatılacağını söyledi.

Aras, şunları kaydetti:

"Aya Nikola her fırsatta farklı işler için kullanılan bir bina olarak kendisine yer edinmişti. Bir dönem sünger deposu, bir dönem elektrik üretmek için fabrika ve hatta düğün salonu olarak bile kullanılmıştı. Bu tarihi mekan, Bodrum'un kent kimliğinin ve ortak hafızasının çok önemli bir parçası. Buna uygun şekilde kiliseyi ve çevresini turizme kazandırmak bizim için çok önemliydi. Halk Eğitim Merkezi iken yıkılarak yeniden ana duvarlarına kavuşmasıyla içi bir önceki yönetimin yaptığı çalışma bir noktaya kadar gelmişti. Şu anda Aya Nikola Kilisesi'nin aslına uygun restore edilmesi için Anıtlar Kurulu'ndan gerekli izinleri alıyoruz. Daha sonra projelendirmenin akabinde finansmanını da organize ederek, kiliseyi yeniden ayağa kaldırarak turizme kazandıracağız."

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