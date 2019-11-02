Hayat 38 Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Etkinlik programı
YENİ ŞAFAK KİTAP EKİ

38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Etkinlik programı

38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Etkinlik programı (2-10 KASIM 2019)

Haber Merkezi Yeni Şafak
38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı afişi
38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı afişi

2 Kasım Cumartesi

Karadeniz Salonu

Saat: 15.15-16.15

Yayıncılık Sektörüne Global Bir Bakış

Konuşmacılar: Hugo Setzer, Jose Borghino, Kenan Kocatürk

Düzenleyen: Türkiye Yayıncılar Birliği

16.30-17.30

50 Kuşağı ve 50 Yıllık Dostluğun

Mektupları: Adnan Özyalçıner,

Erdal Öz, Kemal Özer

Konuşmacılar: Adnan Özyalçıner, Fatih Altuğ, Yalçın Armağan, Özge Şahin

Düzenleyen: Can Yayınları

17.45-18.45

Kuzey Makedonya’dan Bir Demet Edebiyat: Genç Makedon Yazarlar

Konuşmacılar: Slavica Gadzova, Frosina Parmakovska, Petar Andonovski, Mihaylo Sviderski

Düzenleyen: Kuzey Makedonya Kültür Merkezi

Marmara Salonu

14.00-15.00

Büyük Hoca: Pertev Naili Boratav

Konuşmacılar: Mete Çetik,

Korkut Boratav, Kurtuluş Kayalı

Düzenleyen: İletişim Yayınları

15.15-16.15

50 Kuşağı Öykücülüğü ve Şiiri

Konuşmacılar: Adnan Özyalçıner, Cevat Çapan, Ayşe Sarısayın, Doğan Hızlan

Düzenleyen: Notre Dame de Sion Mezunlar Derneği

18.45-19.45

Rönesans’tan Barok Döneme Sanat Dehaları: Leonardo, Michelangelo, Caravaggio, Bernini

Konuşmacı: Celil Sadık

Düzenleyen: Epsilon Yayınevi

Heybeliada Salonu

14.00-15.00

50 Kuşağı’nın Doğuşu

Konuşmacılar: Adnan Özyalçıner, Konur Ertop, Eray Canberk

Düzenleyen: Kor Kitap - Manos Kitap - Türkiye Yazarlar Sendikası

17.30-18.15

Devlet Ağzı, Halk Kulağı

Konuşmacı: Sevgi Özel

Düzenleyen: Dil Derneği

18.30-19.30

Arap Edebiyatı Nereye Gidiyor?

Konuşmacılar: Abdullah İbrahim, Mehmet Hakkı Suçin, Adnan Özer, Fahri Aral

Düzenleyen: Türkiye Yayıncılar Birliği

Kınalıada Salonu

16.00-16.20

İlk Kitabım TÜYAP’ta

Konuşmacı: Elif Hümeyra Aydın - Doğum Lekesi

Düzenleyen: Dergâh Yayınları

18.00-18.20

İlk Kitabım TÜYAP’ta

Konuşmacı: Tuncay Günaydın - Her Şey Mümkün

Düzenleyen: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları

Moda Salonu/12. Salon

13.00-13.45

Vedat Türkali 100 Yaşında

Konuşmacı: Ömer Türkeş

Düzenleyen: Ayrıntı Yayınları

3 Kasım Pazar

Karadeniz Salonu

12.00-13.00

Bağımsız Kitabevlerini Sürdürülebilir Kılmak: Almanya Örneği

Konuşmacı: Susanne Lux, Cumhur Özdemir

Düzenleyen: Türkiye Yayıncılar Birliği - Frankfurt Kitap Fuarı

13.15-14.30

Eğitim Sistemine Okuma Kültürünü Yerleştirmede Kitapların Rolü

Konuşmacılar: Frank Kühne, Yusuf Ekinci, Mine Soysal

Düzenleyen: Türkiye Yayıncılar Birliği - Frankfurt Kitap Fuarı

17.30-18.15

Herkes için Şifahen Masallar

Konuşmacı: Beyza Akyüz

Düzenleyen: TUDEM Yayınları

18.30-19.30

LiteraTür: Türkiye ve Almanya Arasında Edebiyat Kapısı

Konuşmacılar: Katerina Poladjan, Monika Rinck, Jörg Menke-Peitzmeyer, Reimar Volker

Düzenleyen: Tarabya Kültür Akademisi - Goethe-Institut Istanbul

Interexpo Salonu

13.15-14.15

Ahmet Ümit Okurlarıyla Buluşuyor-Başkomser Nevzat

Konuşmacı: Ahmet Ümit

Düzenleyen: Yapı Kredi Yayınları

14.30-15.15

Gerçek Tıbbın 10 Şifresi

Konuşmacı: Canan Karatay

Düzenleyen: Hayy Kitap

16.45-17.45

Bir Tutam Mutfak, Bir Tutam Hayat

Konuşmacılar: Murat Aslan, Osman Güldemir

Düzenleyen: Oğlak Yayınları

Marmara Salonu

15.00-16.00

küçük İskender’in Ardından

Konuşmacılar: Akif Kurtuluş, Haydar Ergülen, Latife Tekin, Yekta Kopan

Düzenleyen: Can Yayınları

16.15-17.00

Edebiyatta Kutsalın Dili

Konuşmacı: Ahmet Turgut

Düzenleyen: Kapı Yayınları

18.15-19.15

Şiir-Müzik Dinletisi: Tekerlekten Önce Şiir Döndü

Katılımcılar: Maya Herman Sekulic, Dimitri Burago, Chrysa Spyropoulou, Kevser Atay, Gökhan Cengizhan, Ömer Öneren, Osman Bozkurt, Altan Akışık, Serdar Samancıoğlu

Düzenleyen: TÜYAP - Edebiyatçılar Derneği

Büyükada Salonu

12.00-13.00

Lozan Barış Antlaşması: Mitler ve Gerçekler

Konuşmacı: Serhat Güven

Düzenleyen: Lozan Mübadilleri Vakfı

Heybeliada Salonu

13.00-14.00

Dergicilikte 50 Kuşağı

Konuşmacılar: Mehmet Can Doğan, Nilay Özer, Murat Yalçın, Erhan Altan, Metin Celal

Düzenleyen: TÜYAP

15.30-16.30

Yazma ve Yayımlama Özgürlüğünde Son Durum

Konuşmacılar: Haydar Ergülen, Tahir Şilkan, Ümit Altaş, Metin Celal

Düzenleyen: PEN

18.00-18.45

Popüler Bilimin Önemi

Konuşmacı: Kerem Cankoçak

Düzenleyen: Ginko Bilim

Kalamış Salonu/12. Salon

11.00-11.45

Origami Atölyesi

Yöneten: Nazan Tacer

Düzenleyen: TUDEM Yayınları

12.00-12.45

Mağaradan Kitaba

Konuşmacı: Nur Dombaycı

Düzenleyen: Damla Yayınevi

13.00-13.45

Gün O Gündür

Konuşmacı: Banu Avar

Düzenleyen: Remzi Kitabevi

14.00-14.45

II. Dünya Savaşı ve İstihbarat

Konuşmacı: İlkin Başar Özal

Düzenleyen: Timaş Yayınları

15.00-15.45

Abdülhamid’in Kurtlarla Dansı

Konuşmacı: Mustafa Armağan

Düzenleyen: Ketebe Yayınları

17.00-17.45

Kaybolan Tarihin Peşinde”

Konuşmacı: Mehmet Dilbaz

Düzenleyen: Timaş Yayınları

4 Kasım Pazartesi

Karadeniz Salonu

11.00-11.45

Söyleşi: “Çocuk Edebiyatı ve Mizah”

Konuşmacı: Halenur Çalışan

Düzenleyen: Taze Kitap

Büyükada Salonu

14.30-15.15

Eğitimde Üç Sac Ayağı: Okul, Aile ve Öğrenci

Konuşmacı: Ahmet Maraşlı

Düzenleyen: Damla Yayınevi

5 Kasım 2019 Salı

Karadeniz Salonu

11.00-11.45

Berk’in Yeni Macerası: Berk ve Çıp Çıp Dedektif Oldu

Konuşmacı: Kaan Elbingil

Düzenleyen: Günışığı Kitaplığı

12.00-12.45

Karagöz’ün Gözünden Karikatürlerle Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi

Konuşmacı: Esat Halil Ergelen

Düzenleyen: Lozan Mübadilleri Vakfı

Heybeliada Salonu

13.15-14.00

Bir Çekişmenin İki Yanı: Şiir ve Felsefe

Konuşmacı: Dücane Cündioğlu

Düzenleyen: Kapı Yayınları

14.15-15.15

Sait Faik ve Okuru

Konuşmacı: A. Ali Ural

Düzenleyen: Şule Yayınları

6 Kasım Çarşamba

Karadeniz Salonu

11.00-11.45

Yapay Zeka ve İnsan Üzerine Bir Roman: Denek E.E.E.

Konuşmacı: Aslı Der

Düzenleyen: Günışığı Kitaplığı

12.00-12.45

Mia ve Şekerli Şeyler

Konuşmacı: Birsen Ekim Özen

Düzenleyen: Timaş Çocuk

13.00-13.45

Bir Masal Olsam

Konuşmacı: Çiğdem Gündeş

Düzenleyen: Uçanbalık Yayınları

Heybeliada Salonu

12.00-12.45

Öykümüzün Mihenk Taşları

Konuşmacı: Osman Koca

Düzenleyen: Beyan Yayınları

15.30-16.30

Edebiyatımızda 50 Kuşağı ve Demirtaş Ceyhun”

Konuşmacılar: Halûk Cengiz, Celal İlhan, Seyyit Nezir, Aydan Ay

Düzenleyen: Sis Çanı - Broy Yayınevi

Kınalıada Salonu

12.00-12.20

İlk Kitabım TÜYAP’ta

Konuşmacı: Özgür Akpolat - Kırmızı Yuvarlağın Bir Hayali Var

Düzenleyen: Timaş Çocuk

13.00-13.20

İlk Kitabım TÜYAP’ta

Konuşmacı: İnci Özdemir - Dedem Bir Japon Balığı

Düzenleyen: Çınar Yayınları

7 Kasım Perşembe

Karadeniz Salonu

12.00-12.45

Bi Müsaade Bi Sınavım Var

Konuşmacı: Faruk Öndağ

Düzenleyen: Timaş Yayınları

14.15-15.00

İnsanda Çocuk, Edebiyatta Masal Olmak

Konuşmacılar: Esra Alkan, Esat Korkmaz

Düzenleyen: Varlık Yayınları

Marmara Salonu

11.00-11.45

Tavşan Dişli Bir Gözlemcinin Notları

Konuşmacı: Behiç Ak

Düzenleyen: Günışığı Kitaplığı

12.00-12.45

Söyleşi: “Kırılan Kalpler Nereye Gider”

Konuşmacı: Gülşen Arslan Akca

Düzenleyen: Timaş Çocuk

Heybeliada Salonu

14.30-15.30

Yayıncılıkta 50 Kuşağı: 1950-1960 Arası Yayıncılık ve Yayınevi

Konuşmacılar: Eray Canberk, Fahri Aral, Erol Üyepazarcı

Düzenleyen: TÜYAP

8 Kasım Cuma

Karadeniz Salonu

13.00-13.45

İlk Gençlik Öyküleri ve ‘Sen Ne İstersen

Konuşmacı: Neslihan Önderoğlu

Düzenleyen: Günışığı Kitaplığı

16.15-17.15

Yerel Dinamikler ve Çatışma Çözümü

Konuşmacılar: E. Fuat Keyman, Ayşe Köse Badur

Düzenleyen: Ayrıntı Yayınları

Büyükada Salonu

13.15-14.15

Gizemin Arkasındaki Dedektifler

Konuşmacılar: Suphi Varım, Çağatay Yaşmut, Yaprak Öz, Işın Beril Tetik, Galip Dursun

Düzenleyen: Oğlak Yayınları

14.30-15.15

II. Abdülhamid’in Kalkınma Hamlesi

Konuşmacı: Zafer Bilgi

Düzenleyen: Damla Yayınevi

16.45-17.45

Hasan İzettin Dinamo 110 Yaşında

Konuşmacılar: Murat Tuncel, Aba Müslim Çelik, C. Hakkı Zariç, Nükhet Eren

Düzenleyen: Türkiye Yazarlar Sendikası

Heybeliada Salonu

14.15-15.00

Vefailik, Bektaşilik, Kızılbaşlık

Konuşmacı: Ayfer Karakaya Stump

Düzenleyen: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

16.30-17.15

Tekerlekli Bir Evim Olsa

Konuşmacı: Nehir Aydın Gökduman

Düzenleyen: Damla Yayınevi

Moda Salonu/12. Salon

14.00-16.00

Bilim Üzerine Eğlenceli Sohbet: Çılgın Deneyler Kulübü

Yürütücü: İlter Demirbilek

Düzenleyen: Bütün Çocuklar Bizim Derneği

9 Kasım Cumartesi

Karadeniz Salonu

12.00-13.00

Bir Yazar Bir Youtuber’la Karşı Karşıya Gelirse

Konuşmacılar: Hanzade Servi, Gülse Göçer

Düzenleyen: TUDEM Yayınları

14.30-15.30

Saramago ve Pilar

Konuşmacı: Pilar del Río

Düzenleyen: Kırmızı Kedi Yayınevi

15.45-16.45

Gençlikte Defalarca Kaybolmak

Konuşmacılar: Behçet Çelik, Gaye Boralıoğlu, Ahmet Büke, Müren Beykan

Düzenleyen: Günışığı Kitaplığı

17.00-18.00

Şiir Dinletisi - Ahmet Telli

Düzenleyen: Everest Yayınları

Interexpo Salonu

12.45-13.45

Göçler Sürgünler ve Edebiyat

Konuşmacılar: Ümit Yaşar Gözüm, Yakup Ömeroğlu

Düzenleyen: TÜYAP

Marmara Salonu

12.00-12.45

Dede Korkut’un 13. Boyu

Konuşmacı: Metin Ekici

Düzenleyen: Ötüken Neşriyat

13.00-14.00

İstanbul Şarkıları: Şehrin Müzikli Tarihinde Kazı Çalışmaları

Konuşmacılar: Gökhan Akçura, Cemal Ünlü

Düzenleyen: Oğlak Yayınları

15.15-16.15

Ekonominin Temelleri ve Türkiye

Konuşmacı: Mahfi Eğilmez

Düzenleyen: Remzi Kitabevi

16.30-17.30

‘Sıladan Uzakta’ Değil, Ölümünün 20. Yılında Fakir Baykurt Yanımızda!

Konuşmacılar: Işık Baykurt, Kenan Kocatürk

Düzenleyen: Literatür Yayınları

Büyükada Salonu

14.00-14.45

Okumak, Yazmak ve Çevirmek

Konuşmacı: Selim Temo

Düzenleyen: Alfa Yayınları

15.00-15.45

Benim Penceremden

Konuşmacı: Bekir Develi

Düzenleyen: Mavi Ağaç

16.00-17.00

Dehşet Gecesi’nden Kesik Baş’a Türk Edebiyatında Korkunun Ayak Sesleri

Konuşmacılar: Işın Beril Tetik, Demokan Atasoy, Galip Dursun

Düzenleyen: Oğlak Yayınları

17.15-18.15

Çığırından Çıkmış Bir Dünya: Sürdürülemeyen Kapitalizm ve Alternatifler

Konuşmacılar: Fikret Başkaya, Alp Altınörs, Yeşim Dinçer

Düzenleyen: Yordam Kitap

Heybeliada Salonu

12.00-13.00

Türk Edebiyatına İçerden Bakış

Konuşmacılar: İsmail Güzelsoy, Erkmen Özbıçakçı, Altay Öktem

Düzenleyen: Doğan Kitap

13.15-14.00

Çevre ve Edebiyat

Konuşmacılar: Oya Baydar, Ömer Madra, Turhan Günay

Düzenleyen: Can Yayınları

14.15-15.00

Ülkenin Üniversite Müzesi: İstanbul Resim ve Heykel Müzesi

Konuşmacı: Vasıf Kortun

Düzenleyen: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

17.30-18.30

Adnan Özyalçıner Öykücülüğünde İstanbul Manzaraları ve İnsan İlişkileri

Konuşmacılar: Nalan Çelik, Sibel Öz, C. Hakkı Zariç, Arife Kalender

Düzenleyen: Manos Kitap

Kınalıada Salonu

12.00-12.20

İlk Kitabım TÜYAP’ta

Konuşmacı: Beyza Özaydın - Benimle Yan

Düzenleyen: Epsilon Yayınevi

13.00-13.20

İlk Kitabım TÜYAP’ta

Konuşmacı: Samet Atasoy - Maksatlı Tesadüfler

Düzenleyen: İthaki Yayınları

14.00-14.20

İlk Kitabım TÜYAP’ta

Konuşmacı: İsmail Birateş - Yahya Kemal ve Nazım Hikmet

Düzenleyen: Remzi Kitabevi

Kalamış Salonu/12. Salon

13.00-14.00

Romandan Sahneye

Konuşmacılar: Ercüment Cengiz, Nedim Saban

Düzenleyen: Everest Yayınları

15.15-16.00

Yüzünden Yollar Çıkardım

Konuşmacı: Akgün Akova

Düzenleyen: Kara Karga Yayınları

Moda Salonu/12. Salon

15.00-16.00

Hayatta ve Edebiyatta Çocuk Kahramanlar

Konuşmacılar: Nihan Kaya, Ayça Güçlüten

Düzenleyen: İthaki Yayınları

17.30-18.30

Türklerin Anadolu’ya Açılan Kapısı Malazgirt

Konuşmacı: Sara Gürbüz

Düzenleyen: Damla Yayınevi

10 Kasım Pazar

Karadeniz Salonu

14.15-15.00

Çırpınıp İçinde Döndüğüm Dünya: Yeni Şiirler - Eski Türküler

Konuşmacılar: Şükrü Erbaş, Metin Karausta

Düzenleyen: Kırmızı Kedi Yayınevi

15.15-16.45

Roman, Nereye Kadar?

Konuşmacılar: Fatih Altuğ, Oğuz Demiralp, Asuman Kafaoğlu Büke, İbrahim Yıldırım, Handan İnci

Düzenleyen: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - TÜYAP

Marmara Salonu

12.00-12.45

Mutluluk Kürleri

Konuşmacı: Ümit Aktaş

Düzenleyen: Hayy Kitap

15.15-16.15

Edebiyatımızdan Unutulmaz Portreler

Konuşmacı: Mehmet Nuri Yardım

Düzenleyen: Damla Yayınevi

16.30-17.30

21. Yüzyıl ve Atatürk Devrimleri

Konuşmacı: Erol Mütercimler

Düzenleyen: Alfa Yayınları

Büyükada Salonu

14.15-15.15

Yazar Arşivleri Olmasaydı? Tanpınar, Sabahattin Ali, Leyla Erbil Arşivleri

Konuşmacılar: Handan İnci, Olcay Akyıldız, Sevengül Sönmez

Düzenleyen: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

16.30-17.30

Ceyhun Atuf Kansu’nun Doğumunun 100. Yılı

Yöneten: Işık Kansu

Konuşmacılar: Cengiz Bektaş, Salih Bolat, Turgay Fişekçi

Düzenleyen: TÜYAP

Kınalıada Salonu

16.00-16.20

İlk Kitabım TÜYAP’ta

Konuşmacı: Hande Aydın - Palas Pandıras

Düzenleyen: Şule Yayınları

17.00-17.20

İlk Kitabım TÜYAP’ta

Konuşmacı: Melekber Deniz - Kalbimi Geri Verir misin?

Düzenleyen: Pika Yayın

18.00-18.20

İlk Kitabım TÜYAP’ta

Konuşmacı: Melek Koç - Anelya

Düzenleyen: Göl Kitap Yayıncılık

Kalamış Salonu/12. Salon

13.30-14.30

Bir Ömürdür Mücadele: Sennur Sezer ve Adnan Özyalçıner

Konuşmacılar: Mustafa Köz, Sedef Erdal, Seyit Aslan

Düzenleyen: Manos Kitap - Gıda-İş Sendikası

14.45-15.30

Talan İçin Bir Sohbet

Konuşmacı: İlay Bilgili

Düzenleyen: Monokl Yayınları

16.45-17.30

Kamuran Şipal’in Anısına: Kafka ve Utanç

Konuşmacı: Ahmet Sarı

Düzenleyen: Cem Yayınevi

ABDden yeni terör koridoru

ABD'den yeni terör koridoru

ABD ​petrol bahanesiyle yeni bir terör koridoru hayal ediyor.
Öldürmeyi iyi bilirsiniz

Öldürmeyi iyi bilirsiniz

​ABD'nin kısa tarihi katliamlar ve soykırımlarla dolu.
500 kişiyi daha attı

500 kişiyi daha attı

​CHP'deki işçi kıyımı geleneğine Adana da katıldı.
Borcu kapat<br>yeni proje üret

Borcu kapat
yeni proje üret

​Erdoğan'dan AK Partili başkanlara talimat geldi.
NSO<br>skandalı büyüyor

NSO
skandalı büyüyor

​İsrail Whatsapp ile 20 ülkeyi izlemiş.
DEAŞ burada yargılanıyor

DEAŞ burada yargılanıyor

DEAŞ'lı terörist ​örgütün kirli yüzünü ortaya koydu.

60 yıl da<br>olsa buradayız

60 yıl da
olsa buradayız

​Diyarbakır'daki evlat nöbeti 2 aydır sürüyor.
Vekili rehin alacaklardı

Vekili rehin alacaklardı

​İki DHKP-C'li için 39 yıl hapis cezası istendi.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

Selam sana oğlum

Selam sana oğlum

Şehit İsmail Sarıcan memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı.
Dünyanın güç haritası değişiyor

Dünyanın güç haritası değişiyor

Suyollarında ABD hakimiyetini bitirecekler.
Rumlar hızla silahlanıyor

Rumlar hızla silahlanıyor

​Rumlar iki modern devriye gemisi için Fransızlarla görüşüyor.
İran Van’da kamyonet üretecek

İran Van’da kamyonet üretecek

​İran'ın otomotiv devi Khodro Company Van'da fabrika kuracak.
Fitch Türkiye <br>kararını açıkladı

Fitch Türkiye
kararını açıkladı

7 ​yıl sonra Türkiye'nin notunda iyileştirmeye gitti.
Beyaz Saray <br>azle karşı hazır

Beyaz Saray
azle karşı hazır

​Beyaz Saray'dan dikkat çeken açıklama.

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