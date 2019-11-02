38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Etkinlik programı

2 Kasım Cumartesi
Karadeniz Salonu
Saat: 15.15-16.15
Yayıncılık Sektörüne Global Bir Bakış
Konuşmacılar: Hugo Setzer, Jose Borghino, Kenan Kocatürk
Düzenleyen: Türkiye Yayıncılar Birliği
16.30-17.30
50 Kuşağı ve 50 Yıllık Dostluğun
Mektupları: Adnan Özyalçıner,
Erdal Öz, Kemal Özer
Konuşmacılar: Adnan Özyalçıner, Fatih Altuğ, Yalçın Armağan, Özge Şahin
Düzenleyen: Can Yayınları
17.45-18.45
Kuzey Makedonya’dan Bir Demet Edebiyat: Genç Makedon Yazarlar
Konuşmacılar: Slavica Gadzova, Frosina Parmakovska, Petar Andonovski, Mihaylo Sviderski
Düzenleyen: Kuzey Makedonya Kültür Merkezi
Marmara Salonu
14.00-15.00
Büyük Hoca: Pertev Naili Boratav
Konuşmacılar: Mete Çetik,
Korkut Boratav, Kurtuluş Kayalı
Düzenleyen: İletişim Yayınları
15.15-16.15
50 Kuşağı Öykücülüğü ve Şiiri
Konuşmacılar: Adnan Özyalçıner, Cevat Çapan, Ayşe Sarısayın, Doğan Hızlan
Düzenleyen: Notre Dame de Sion Mezunlar Derneği
18.45-19.45
Rönesans’tan Barok Döneme Sanat Dehaları: Leonardo, Michelangelo, Caravaggio, Bernini
Konuşmacı: Celil Sadık
Düzenleyen: Epsilon Yayınevi
Heybeliada Salonu
14.00-15.00
50 Kuşağı’nın Doğuşu
Konuşmacılar: Adnan Özyalçıner, Konur Ertop, Eray Canberk
Düzenleyen: Kor Kitap - Manos Kitap - Türkiye Yazarlar Sendikası
17.30-18.15
Devlet Ağzı, Halk Kulağı
Konuşmacı: Sevgi Özel
Düzenleyen: Dil Derneği
18.30-19.30
Arap Edebiyatı Nereye Gidiyor?
Konuşmacılar: Abdullah İbrahim, Mehmet Hakkı Suçin, Adnan Özer, Fahri Aral
Düzenleyen: Türkiye Yayıncılar Birliği
Kınalıada Salonu
16.00-16.20
İlk Kitabım TÜYAP’ta
Konuşmacı: Elif Hümeyra Aydın - Doğum Lekesi
Düzenleyen: Dergâh Yayınları
18.00-18.20
İlk Kitabım TÜYAP’ta
Konuşmacı: Tuncay Günaydın - Her Şey Mümkün
Düzenleyen: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları
Moda Salonu/12. Salon
13.00-13.45
Vedat Türkali 100 Yaşında
Konuşmacı: Ömer Türkeş
Düzenleyen: Ayrıntı Yayınları
3 Kasım Pazar
Karadeniz Salonu
12.00-13.00
Bağımsız Kitabevlerini Sürdürülebilir Kılmak: Almanya Örneği
Konuşmacı: Susanne Lux, Cumhur Özdemir
Düzenleyen: Türkiye Yayıncılar Birliği - Frankfurt Kitap Fuarı
13.15-14.30
Eğitim Sistemine Okuma Kültürünü Yerleştirmede Kitapların Rolü
Konuşmacılar: Frank Kühne, Yusuf Ekinci, Mine Soysal
Düzenleyen: Türkiye Yayıncılar Birliği - Frankfurt Kitap Fuarı
17.30-18.15
Herkes için Şifahen Masallar
Konuşmacı: Beyza Akyüz
Düzenleyen: TUDEM Yayınları
18.30-19.30
LiteraTür: Türkiye ve Almanya Arasında Edebiyat Kapısı
Konuşmacılar: Katerina Poladjan, Monika Rinck, Jörg Menke-Peitzmeyer, Reimar Volker
Düzenleyen: Tarabya Kültür Akademisi - Goethe-Institut Istanbul
Interexpo Salonu
13.15-14.15
Ahmet Ümit Okurlarıyla Buluşuyor-Başkomser Nevzat
Konuşmacı: Ahmet Ümit
Düzenleyen: Yapı Kredi Yayınları
14.30-15.15
Gerçek Tıbbın 10 Şifresi
Konuşmacı: Canan Karatay
Düzenleyen: Hayy Kitap
16.45-17.45
Bir Tutam Mutfak, Bir Tutam Hayat
Konuşmacılar: Murat Aslan, Osman Güldemir
Düzenleyen: Oğlak Yayınları
Marmara Salonu
15.00-16.00
küçük İskender’in Ardından
Konuşmacılar: Akif Kurtuluş, Haydar Ergülen, Latife Tekin, Yekta Kopan
Düzenleyen: Can Yayınları
16.15-17.00
Edebiyatta Kutsalın Dili
Konuşmacı: Ahmet Turgut
Düzenleyen: Kapı Yayınları
18.15-19.15
Şiir-Müzik Dinletisi: Tekerlekten Önce Şiir Döndü
Katılımcılar: Maya Herman Sekulic, Dimitri Burago, Chrysa Spyropoulou, Kevser Atay, Gökhan Cengizhan, Ömer Öneren, Osman Bozkurt, Altan Akışık, Serdar Samancıoğlu
Düzenleyen: TÜYAP - Edebiyatçılar Derneği
Büyükada Salonu
12.00-13.00
Lozan Barış Antlaşması: Mitler ve Gerçekler
Konuşmacı: Serhat Güven
Düzenleyen: Lozan Mübadilleri Vakfı
Heybeliada Salonu
13.00-14.00
Dergicilikte 50 Kuşağı
Konuşmacılar: Mehmet Can Doğan, Nilay Özer, Murat Yalçın, Erhan Altan, Metin Celal
Düzenleyen: TÜYAP
15.30-16.30
Yazma ve Yayımlama Özgürlüğünde Son Durum
Konuşmacılar: Haydar Ergülen, Tahir Şilkan, Ümit Altaş, Metin Celal
Düzenleyen: PEN
18.00-18.45
Popüler Bilimin Önemi
Konuşmacı: Kerem Cankoçak
Düzenleyen: Ginko Bilim
Kalamış Salonu/12. Salon
11.00-11.45
Origami Atölyesi
Yöneten: Nazan Tacer
Düzenleyen: TUDEM Yayınları
12.00-12.45
Mağaradan Kitaba
Konuşmacı: Nur Dombaycı
Düzenleyen: Damla Yayınevi
13.00-13.45
Gün O Gündür
Konuşmacı: Banu Avar
Düzenleyen: Remzi Kitabevi
14.00-14.45
II. Dünya Savaşı ve İstihbarat
Konuşmacı: İlkin Başar Özal
Düzenleyen: Timaş Yayınları
15.00-15.45
Abdülhamid’in Kurtlarla Dansı
Konuşmacı: Mustafa Armağan
Düzenleyen: Ketebe Yayınları
17.00-17.45
Kaybolan Tarihin Peşinde”
Konuşmacı: Mehmet Dilbaz
Düzenleyen: Timaş Yayınları
4 Kasım Pazartesi
Karadeniz Salonu
11.00-11.45
Söyleşi: “Çocuk Edebiyatı ve Mizah”
Konuşmacı: Halenur Çalışan
Düzenleyen: Taze Kitap
Büyükada Salonu
14.30-15.15
Eğitimde Üç Sac Ayağı: Okul, Aile ve Öğrenci
Konuşmacı: Ahmet Maraşlı
Düzenleyen: Damla Yayınevi
5 Kasım 2019 Salı
Karadeniz Salonu
11.00-11.45
Berk’in Yeni Macerası: Berk ve Çıp Çıp Dedektif Oldu
Konuşmacı: Kaan Elbingil
Düzenleyen: Günışığı Kitaplığı
12.00-12.45
Karagöz’ün Gözünden Karikatürlerle Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi
Konuşmacı: Esat Halil Ergelen
Düzenleyen: Lozan Mübadilleri Vakfı
Heybeliada Salonu
13.15-14.00
Bir Çekişmenin İki Yanı: Şiir ve Felsefe
Konuşmacı: Dücane Cündioğlu
Düzenleyen: Kapı Yayınları
14.15-15.15
Sait Faik ve Okuru
Konuşmacı: A. Ali Ural
Düzenleyen: Şule Yayınları
6 Kasım Çarşamba
Karadeniz Salonu
11.00-11.45
Yapay Zeka ve İnsan Üzerine Bir Roman: Denek E.E.E.
Konuşmacı: Aslı Der
Düzenleyen: Günışığı Kitaplığı
12.00-12.45
Mia ve Şekerli Şeyler
Konuşmacı: Birsen Ekim Özen
Düzenleyen: Timaş Çocuk
13.00-13.45
Bir Masal Olsam
Konuşmacı: Çiğdem Gündeş
Düzenleyen: Uçanbalık Yayınları
Heybeliada Salonu
12.00-12.45
Öykümüzün Mihenk Taşları
Konuşmacı: Osman Koca
Düzenleyen: Beyan Yayınları
15.30-16.30
Edebiyatımızda 50 Kuşağı ve Demirtaş Ceyhun”
Konuşmacılar: Halûk Cengiz, Celal İlhan, Seyyit Nezir, Aydan Ay
Düzenleyen: Sis Çanı - Broy Yayınevi
Kınalıada Salonu
12.00-12.20
İlk Kitabım TÜYAP’ta
Konuşmacı: Özgür Akpolat - Kırmızı Yuvarlağın Bir Hayali Var
Düzenleyen: Timaş Çocuk
13.00-13.20
İlk Kitabım TÜYAP’ta
Konuşmacı: İnci Özdemir - Dedem Bir Japon Balığı
Düzenleyen: Çınar Yayınları
7 Kasım Perşembe
Karadeniz Salonu
12.00-12.45
Bi Müsaade Bi Sınavım Var
Konuşmacı: Faruk Öndağ
Düzenleyen: Timaş Yayınları
14.15-15.00
İnsanda Çocuk, Edebiyatta Masal Olmak
Konuşmacılar: Esra Alkan, Esat Korkmaz
Düzenleyen: Varlık Yayınları
Marmara Salonu
11.00-11.45
Tavşan Dişli Bir Gözlemcinin Notları
Konuşmacı: Behiç Ak
Düzenleyen: Günışığı Kitaplığı
12.00-12.45
Söyleşi: “Kırılan Kalpler Nereye Gider”
Konuşmacı: Gülşen Arslan Akca
Düzenleyen: Timaş Çocuk
Heybeliada Salonu
14.30-15.30
Yayıncılıkta 50 Kuşağı: 1950-1960 Arası Yayıncılık ve Yayınevi
Konuşmacılar: Eray Canberk, Fahri Aral, Erol Üyepazarcı
Düzenleyen: TÜYAP
8 Kasım Cuma
Karadeniz Salonu
13.00-13.45
İlk Gençlik Öyküleri ve ‘Sen Ne İstersen
Konuşmacı: Neslihan Önderoğlu
Düzenleyen: Günışığı Kitaplığı
16.15-17.15
Yerel Dinamikler ve Çatışma Çözümü
Konuşmacılar: E. Fuat Keyman, Ayşe Köse Badur
Düzenleyen: Ayrıntı Yayınları
Büyükada Salonu
13.15-14.15
Gizemin Arkasındaki Dedektifler
Konuşmacılar: Suphi Varım, Çağatay Yaşmut, Yaprak Öz, Işın Beril Tetik, Galip Dursun
Düzenleyen: Oğlak Yayınları
14.30-15.15
II. Abdülhamid’in Kalkınma Hamlesi
Konuşmacı: Zafer Bilgi
Düzenleyen: Damla Yayınevi
16.45-17.45
Hasan İzettin Dinamo 110 Yaşında
Konuşmacılar: Murat Tuncel, Aba Müslim Çelik, C. Hakkı Zariç, Nükhet Eren
Düzenleyen: Türkiye Yazarlar Sendikası
Heybeliada Salonu
14.15-15.00
Vefailik, Bektaşilik, Kızılbaşlık
Konuşmacı: Ayfer Karakaya Stump
Düzenleyen: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
16.30-17.15
Tekerlekli Bir Evim Olsa
Konuşmacı: Nehir Aydın Gökduman
Düzenleyen: Damla Yayınevi
Moda Salonu/12. Salon
14.00-16.00
Bilim Üzerine Eğlenceli Sohbet: Çılgın Deneyler Kulübü
Yürütücü: İlter Demirbilek
Düzenleyen: Bütün Çocuklar Bizim Derneği
9 Kasım Cumartesi
Karadeniz Salonu
12.00-13.00
Bir Yazar Bir Youtuber’la Karşı Karşıya Gelirse
Konuşmacılar: Hanzade Servi, Gülse Göçer
Düzenleyen: TUDEM Yayınları
14.30-15.30
Saramago ve Pilar
Konuşmacı: Pilar del Río
Düzenleyen: Kırmızı Kedi Yayınevi
15.45-16.45
Gençlikte Defalarca Kaybolmak
Konuşmacılar: Behçet Çelik, Gaye Boralıoğlu, Ahmet Büke, Müren Beykan
Düzenleyen: Günışığı Kitaplığı
17.00-18.00
Şiir Dinletisi - Ahmet Telli
Düzenleyen: Everest Yayınları
Interexpo Salonu
12.45-13.45
Göçler Sürgünler ve Edebiyat
Konuşmacılar: Ümit Yaşar Gözüm, Yakup Ömeroğlu
Düzenleyen: TÜYAP
Marmara Salonu
12.00-12.45
Dede Korkut’un 13. Boyu
Konuşmacı: Metin Ekici
Düzenleyen: Ötüken Neşriyat
13.00-14.00
İstanbul Şarkıları: Şehrin Müzikli Tarihinde Kazı Çalışmaları
Konuşmacılar: Gökhan Akçura, Cemal Ünlü
Düzenleyen: Oğlak Yayınları
15.15-16.15
Ekonominin Temelleri ve Türkiye
Konuşmacı: Mahfi Eğilmez
Düzenleyen: Remzi Kitabevi
16.30-17.30
‘Sıladan Uzakta’ Değil, Ölümünün 20. Yılında Fakir Baykurt Yanımızda!
Konuşmacılar: Işık Baykurt, Kenan Kocatürk
Düzenleyen: Literatür Yayınları
Büyükada Salonu
14.00-14.45
Okumak, Yazmak ve Çevirmek
Konuşmacı: Selim Temo
Düzenleyen: Alfa Yayınları
15.00-15.45
Benim Penceremden
Konuşmacı: Bekir Develi
Düzenleyen: Mavi Ağaç
16.00-17.00
Dehşet Gecesi’nden Kesik Baş’a Türk Edebiyatında Korkunun Ayak Sesleri
Konuşmacılar: Işın Beril Tetik, Demokan Atasoy, Galip Dursun
Düzenleyen: Oğlak Yayınları
17.15-18.15
Çığırından Çıkmış Bir Dünya: Sürdürülemeyen Kapitalizm ve Alternatifler
Konuşmacılar: Fikret Başkaya, Alp Altınörs, Yeşim Dinçer
Düzenleyen: Yordam Kitap
Heybeliada Salonu
12.00-13.00
Türk Edebiyatına İçerden Bakış
Konuşmacılar: İsmail Güzelsoy, Erkmen Özbıçakçı, Altay Öktem
Düzenleyen: Doğan Kitap
13.15-14.00
Çevre ve Edebiyat
Konuşmacılar: Oya Baydar, Ömer Madra, Turhan Günay
Düzenleyen: Can Yayınları
14.15-15.00
Ülkenin Üniversite Müzesi: İstanbul Resim ve Heykel Müzesi
Konuşmacı: Vasıf Kortun
Düzenleyen: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
17.30-18.30
Adnan Özyalçıner Öykücülüğünde İstanbul Manzaraları ve İnsan İlişkileri
Konuşmacılar: Nalan Çelik, Sibel Öz, C. Hakkı Zariç, Arife Kalender
Düzenleyen: Manos Kitap
Kınalıada Salonu
12.00-12.20
İlk Kitabım TÜYAP’ta
Konuşmacı: Beyza Özaydın - Benimle Yan
Düzenleyen: Epsilon Yayınevi
13.00-13.20
İlk Kitabım TÜYAP’ta
Konuşmacı: Samet Atasoy - Maksatlı Tesadüfler
Düzenleyen: İthaki Yayınları
14.00-14.20
İlk Kitabım TÜYAP’ta
Konuşmacı: İsmail Birateş - Yahya Kemal ve Nazım Hikmet
Düzenleyen: Remzi Kitabevi
Kalamış Salonu/12. Salon
13.00-14.00
Romandan Sahneye
Konuşmacılar: Ercüment Cengiz, Nedim Saban
Düzenleyen: Everest Yayınları
15.15-16.00
Yüzünden Yollar Çıkardım
Konuşmacı: Akgün Akova
Düzenleyen: Kara Karga Yayınları
Moda Salonu/12. Salon
15.00-16.00
Hayatta ve Edebiyatta Çocuk Kahramanlar
Konuşmacılar: Nihan Kaya, Ayça Güçlüten
Düzenleyen: İthaki Yayınları
17.30-18.30
Türklerin Anadolu’ya Açılan Kapısı Malazgirt
Konuşmacı: Sara Gürbüz
Düzenleyen: Damla Yayınevi
10 Kasım Pazar
Karadeniz Salonu
14.15-15.00
Çırpınıp İçinde Döndüğüm Dünya: Yeni Şiirler - Eski Türküler
Konuşmacılar: Şükrü Erbaş, Metin Karausta
Düzenleyen: Kırmızı Kedi Yayınevi
15.15-16.45
Roman, Nereye Kadar?
Konuşmacılar: Fatih Altuğ, Oğuz Demiralp, Asuman Kafaoğlu Büke, İbrahim Yıldırım, Handan İnci
Düzenleyen: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - TÜYAP
Marmara Salonu
12.00-12.45
Mutluluk Kürleri
Konuşmacı: Ümit Aktaş
Düzenleyen: Hayy Kitap
15.15-16.15
Edebiyatımızdan Unutulmaz Portreler
Konuşmacı: Mehmet Nuri Yardım
Düzenleyen: Damla Yayınevi
16.30-17.30
21. Yüzyıl ve Atatürk Devrimleri
Konuşmacı: Erol Mütercimler
Düzenleyen: Alfa Yayınları
Büyükada Salonu
14.15-15.15
Yazar Arşivleri Olmasaydı? Tanpınar, Sabahattin Ali, Leyla Erbil Arşivleri
Konuşmacılar: Handan İnci, Olcay Akyıldız, Sevengül Sönmez
Düzenleyen: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
16.30-17.30
Ceyhun Atuf Kansu’nun Doğumunun 100. Yılı
Yöneten: Işık Kansu
Konuşmacılar: Cengiz Bektaş, Salih Bolat, Turgay Fişekçi
Düzenleyen: TÜYAP
Kınalıada Salonu
16.00-16.20
İlk Kitabım TÜYAP’ta
Konuşmacı: Hande Aydın - Palas Pandıras
Düzenleyen: Şule Yayınları
17.00-17.20
İlk Kitabım TÜYAP’ta
Konuşmacı: Melekber Deniz - Kalbimi Geri Verir misin?
Düzenleyen: Pika Yayın
18.00-18.20
İlk Kitabım TÜYAP’ta
Konuşmacı: Melek Koç - Anelya
Düzenleyen: Göl Kitap Yayıncılık
Kalamış Salonu/12. Salon
13.30-14.30
Bir Ömürdür Mücadele: Sennur Sezer ve Adnan Özyalçıner
Konuşmacılar: Mustafa Köz, Sedef Erdal, Seyit Aslan
Düzenleyen: Manos Kitap - Gıda-İş Sendikası
14.45-15.30
Talan İçin Bir Sohbet
Konuşmacı: İlay Bilgili
Düzenleyen: Monokl Yayınları
16.45-17.30
Kamuran Şipal’in Anısına: Kafka ve Utanç
Konuşmacı: Ahmet Sarı
Düzenleyen: Cem Yayınevi